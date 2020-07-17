熱昏頭！基隆阿嬤走在街頭熱到昏倒警、消協助送醫

基隆市74歲老婦前天走在武聖街時，因天氣太熱，受不了烈日高溫突然頭暈昏倒路邊，民眾發現後趕緊報案，警方、消防人員趕至將老婦送醫。老婦說，真的是太熱了，熱到走不到昏倒中暑。

基隆市警第四分局大武崙派出所警員歐正球、陳思捷，前天下午1時執行巡邏勤務時，接獲里長報稱安樂區武聖街40號附近一名老嫗不知為何突然昏倒於路旁，情況危急，2警通報119消防局派遣救護車到場協助，並趕至現處理。

員警到場時，發現一名74歲老阿嬤，在里長攙扶下癱坐路旁，已經清醒過來，精神委靡但意識尚屬清楚，員警上前問她，老阿嬤表示，她身體一向健朗，因天氣實在太熱，受不了高溫，氣候炎熱受不了烈日曝曬，導致突然頭暈昏倒，現場經由消防局救護人員初步檢視老嫗血壓及脈搏狀況穩定，但身體不適且年歲已大，消防人員將她送上救護車就醫。