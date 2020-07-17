花蓮縣府爭取中央補助 斥資800餘萬元建場處理斃死禽畜

花蓮縣議會臨時會今天二、三讀會，通過農業處所提追加預算案，將在鳳林鎮的花蓮縣農產運銷公司（肉品市場）範圍內增設死廢畜禽生物處理場，處理縣內非因病死亡的斃死禽畜。農業處表示，生物處理場將由農產運銷公司負責設計、發包，預算通過後已發文要求盡快建置完成。

二讀會審查前，縣議會農業小組召集人王燕美先請今天才剛上任農業處長的吳昆儒答詢。王燕美說，生物處理場在肉品市場範圍內，若食用肉品和廢死畜禽共用出入動線，是否會造成衛生及環保疑慮？

吳昆儒解釋，將會另闢出入口，不會共用，且處理場與屠宰場將有一段距離。他也補充說明，縣內登記的養豬場、養禽場共120場，平均每月有千隻斃死禽畜，包括斃死豬90隻、斃死雞、鴨等家禽900隻，以往送交鄉鎮市公所掩埋，無法統一處理。

農業處選定花蓮縣農產運銷公司的肉品市場，設置死廢畜禽生物處理場，可以妥善處理，紓解縣內畜牧場死廢畜禽去化壓力，並有效控制動物疫病。