海科館到潮境公園光雕漁路 6 大主題燈光區明點亮

從基隆海科館到潮境公園，行經長潭里漁港步道，不到1公里的路程可欣賞長潭漁港具有特色的聚魚燈漁船和了解漁村文化，因此建置「漁沐光宴」光雕計畫點亮漁路，明天完成與啟動，將點亮到9月20日， 昨天試燈已吸引許多民眾拍照打卡，成為新的拍照打卡亮點。

長潭里漁港步道可欣賞長潭漁港具有特色的聚魚燈漁船，和了解漁村文化。海景餐廳、咖啡店與水上運動等特色也均存在於潮境公園範圍內，行政院農委會漁業署支持推動「海科館-長潭漁港-潮境公園沿線光雕計畫」，串連博物與地方的亮點，營造和帶動發展，每晚6點半至8點半點燈。

海科館長陳素芬說，「漁沐光宴」的燈光廊帶，將從海科館遺址廣場至潮境公園福長宮，設計有「水母光隧道」、「樹光倒影」、「星夜微光」、「潮‧花星」、「藍浪螢光」及「光影激賞」等六區主題燈光，主題發想係以漁港、漁村為擘劃的發想地，透過光雕藝術的建構，期許吸引更多的觀光人潮，