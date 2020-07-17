花蓮廢死畜禽處理區選址肉品市場 議員憂不衛生

花蓮縣政府獲農委會補助，規劃在鳳林肉品市場內增建死廢畜禽處理場。縣議員認為斃死畜禽和食用肉品共用出入口，有衛生疑慮；縣府回覆，將另闢大門，也會與場區屠宰場相隔。

花蓮縣政府計畫斥資經費新台幣870餘萬元，設置死廢畜禽生物處理場，其中行政院農委會補助580餘萬元，縣府追加預算今天送縣議會二、三讀議程，通過預算。

今天上任的花蓮縣農業處長吳昆儒指出，縣內登記養豬場、養禽場數量共120場，平均每月處理約90隻斃死豬及900隻斃死家禽，過去由各鄉鎮公所協助掩埋，沒有統一處理的場地。

吳昆儒指出，選定位於鳳林鎮的花蓮縣農業運銷公司的肉品市場，設置死廢畜禽生物處理場，經費主要購置專用機具，處理縣內非染病畜禽，斃死畜禽送來後，經絞碎，透過細菌發酵、分解，轉化為有機肥形式，沒有焚燒、廢水的產生，降低環境負擔。

縣議會農業小組召集人王燕美指出，同意興建死廢畜禽生物處理場，但認為設置在肉品市場且鄰近屠宰場，位置較不合適；尤其食用肉品和廢死禽畜共用出入口，有衛生及環保疑慮，建議若確定加設，應另外開設專用出入口。

吳昆儒回應，案件經小組審查後，確定會在舊台9線為死廢畜禽生物處理場另闢出入口，且設廠位置與屠宰場也有一段距離，影響相較小。

農業處會後指出，已發文給花蓮縣農業運銷公司，進行後續設計、發包等工程籌辦，盡快完成建置，紓解縣內畜牧場死廢畜禽去化壓力。