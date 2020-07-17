立槳成宜蘭潮運動 縣府與業者合作邀遊客探秘境海灘

宜蘭縣政府與南方澳在地青創業者「水行者俱樂部」合作，推廣安全、合法的水上活動，其中，立式划槳SUP (Stand Up Paddle)是新興潮運動，縣長林姿妙親自海上體驗，探訪海上秘境猴猴鼻及玻璃海灘，來回航程約3小時，沿途欣賞壯闊的海岸美景及岬灣地形，推薦從不同以往的角度欣賞宜蘭海岸之美。

宜蘭縣政府指出，宜蘭縣背山面洋、坐擁美麗海景，造就天然的戲水天堂，許多民眾因不諳水性而不太敢參與海上活動，其實只要選擇合法的安全海域，做好安全防範並有專業教練陪同，人人都可以盡情享受水上樂趣。

其中，立式划槳SUP (Stand Up Paddle)是近年相當受歡迎的海上運動，划槳技巧簡單易學，在專業教練團隊指導之下，民眾穿著合格救生衣、在安全的海域範圍內活動且教練全程陪同，即使不會游泳的民眾也能開心體驗。

宜蘭縣政府與南方澳在地青創業者「水行者俱樂部」合作，共同推廣，當紅的海上運動─立式划槳SUP，縣長林姿妙也在日前與一群年輕人到蘇澳鎮豆腐岬體驗，邀請民眾在炎炎夏日來宜蘭玩，透過有趣又安全的SUP探索海上秘境，從不同以往的角度欣賞宜蘭海岸之美。

縣政府勞工處指出，海上活動行程選用可2人共乘的SUP小型浪板，機動性極高，從豆腐岬出海，划向海上秘境猴猴鼻及玻璃海灘，來回航程約3小時，沿途壯闊的海岸美景及岬灣地形，令人驚艷，坐在SUP浮板上從外海看向宜蘭海岸的特殊角度，也是不容錯過的體驗重點。

勞工處說，青年朋友創意無限，各種新興、具突破性的產業活動均有賴青創業者投入推廣，如SUP、獨木舟等新型態的水上活動，都是由於青年朋友的積極促進而蓬勃發展，不僅帶給民眾更安全有趣的水域體驗，也展現出青年創業對於新市場開發的價值。