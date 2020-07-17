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玩家注意！基隆公告修正無人機飛航區域違者最重罰30萬
基隆市政府日前公告修正基隆市遙控無人機飛航活動區域時間及其他管制事項，和平島公園海域修正後縮小範圍，另外新增海軍營區、協和發電廠廠區、協和發電廠外木山油槽、地方法院等禁止遙控無人機飛航，違者最重罰30萬元。基隆多處熱門景點，如基隆嶼、基隆地標公園、潮境公園、正濱港口彩色屋、八斗子濱海公園等，並沒有禁航，都可使用無人機空拍。
市府交通處10公告表示，遙控無人機禁航範圍，交通部禁航區近日新增海軍營區、協和發電廠廠區、協和發電廠外木山油槽、隆地方法院等，另和平島公園海域縮小禁航範圍。
其他禁飛的還有台鐵基隆段、台62甲線基隆段、台62線基隆段、高速公路、基隆氣象站、彭佳嶼氣象站、市調站、海調處基隆站、基隆看守所、基隆監獄及宿舍、海軍及國軍營區等。基隆港則要向台灣港務公司申請獲准才能飛。
市府說，基隆多處熱門景點並沒有禁航，如基隆嶼、基隆地標公園、潮境公園、阿根納造船廠、正濱港口彩色屋、八斗子濱海公園、情人湖公園等都可飛。詳細地點可至交通部遙控無人機管理資訊系統查詢，民眾在空拍前要查明哪裡可飛，哪裡禁止，否則被查獲違法空拍最重可罰到30萬元，甚至沒入空拍機。
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