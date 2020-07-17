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影／羅東巨大扭蛋機啟用 6千顆如恐龍蛋有住宿券等獎品

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用。記者羅建旺／攝影
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用。記者羅建旺／攝影

「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用，扭蛋每顆直徑20公分，有如恐龍蛋，蛋裡有獎品券可兌換，最大獎包括星級飯店住宿券等，總共有6千個， 扭蛋機就在羅東夜市旁的中山公園廣場，民眾只要憑7月17日到8月15日期間內99元以上的消費發票，即可獲得一次扭蛋機會，扭回大獎。

宜蘭縣羅東鎮公所指出，2020羅東藝穗節在尋求創新突破思維下，以「森入羅東」為藝穗主題，轉型為行腳社區、宣傳片募集、裝置藝術，重新發現社區的人文之美，讓藝穗節在不中斷，思考再創新的模式下，持續維持小鎮節慶的歡樂與藝文品味，往年為藝穗節表演舞台的中山公園，因應疫情轉型，打造「夢想扭蛋機」與部分裝置藝術的展示。

夢想扭蛋機超大，機台猴子造型，約有兩樓多高，今天由鎮長吳秋齡、鎮民代表會主席李錫欽等人共同啟用，巨大扭蛋裡裝有獎券，民眾憑7月17日至8月15日期間內99元以上消費發票，即可扭蛋，蛋殼直徑20公分，扭蛋後，取出蛋裡獎品兌換券，返還蛋殼，兌換禮物，總共6千份好禮。

鎮公所表示，扭蛋機營運時間為7月17日至8月15日上午9點至晚上9點，每次至多兌換2張發票，獎品包含價值1萬3750元蘭城晶英酒店住宿券、價值8190元特力屋空氣清淨機，還有村却國際溫泉酒店溫泉券、電影票、特色店家伴手禮、折價券、羅東限定文創品等。

同時，扭蛋機募得的發票將捐給創世基金會、蘭智基金會、慈懷基金會等公益團體，用扭蛋做公益，促進產業連結，活絡經濟。

相關資訊請參考羅東鎮觀光旅遊網：http://travel.lotong.gov.tw/。

「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用，扭蛋機超大，機台猴子造型，約有兩樓多高。記者羅建旺／攝影
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用，扭蛋機超大，機台猴子造型，約有兩樓多高。記者羅建旺／攝影
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用，扭蛋每顆直徑20公分，有如恐龍蛋，蛋裡有獎品券可兌換，最大獎包括星級飯店住宿券等。記者羅建旺／攝影
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用，扭蛋每顆直徑20公分，有如恐龍蛋，蛋裡有獎品券可兌換，最大獎包括星級飯店住宿券等。記者羅建旺／攝影
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用。記者羅建旺／攝影
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用。記者羅建旺／攝影
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用，扭蛋每顆直徑20公分，有如恐龍蛋，蛋裡有獎品券可兌換。記者羅建旺／攝影
「2020羅東藝穗節」特設巨大扭蛋機，今天啟用，扭蛋每顆直徑20公分，有如恐龍蛋，蛋裡有獎品券可兌換。記者羅建旺／攝影

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