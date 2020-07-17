台東縣146名調解委員 成功調解951件讓爭議消弭
台東縣政府今天舉辦「109年度調解業務研習會」，縣長饒慶鈴頒獎表揚8位資深和績優調解委員會委員。全縣146名調解委員，去年調解件數共951件，成立率達68.87％。
饒慶鈴表示，讓爭議消弭於無形，這些成果歸功於146名調解委員的犧牲奉獻和熱誠服務，她希望透過研習，增進各鄉鎮市工作經驗分享、切磋學習，促進地方和諧。
台東縣「109年度調解業務研習會」今天在娜路彎大酒店舉辦，邀請律師林長振講授土地糾紛處理相關法令及實務案例，以及台東市調解委員會主席陳秀榮分享調解技巧經驗。
會中饒慶鈴代表中央頒獎給鹿野鄉調解委員會主席蔡登山獲頒資深調解委員總統感謝狀，及卑南鄉調解委員會委員陳世揚獲選調解委員服務年資行政院長獎。
另也頒發縣長獎給2位熱心服務且年資達12年以上的調解委員及4位認真負責轉介調解成立超過50件以上的員警。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言