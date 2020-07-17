花蓮縣府新任農業處長布達 吳昆儒來自業界具行銷專長
花蓮縣政府農業處原任處長羅文龍退休，新任處長吳昆儒今天上任，吳昆儒是國立政治大學經營管理碩士，縣長徐榛蔚今天主持布達儀式，期許具行銷長才的吳昆儒，能將花蓮農業金字招牌行銷到國際。
吳昆儒第一天上任，就到縣議會臨時會備詢，首度站上台，答詢議員有關新設死廢畜禽生物處理場的相關問題，表現頗為沉穩。
羅文龍於5年前接任花蓮縣政府農業處長，近年原本就有退休打算，兩度提出都被慰留，這次終於獲准。
縣長徐榛蔚從企業界舉才，請來曾任職圓方創意公司、商業周刊廣告部、天下雜誌廣告部企畫及公關部，舉辦超過百場論壇活動，及各類行銷專案的吳昆儒，主要就是相中他的行銷長才。
今天上午8時30分在縣府大禮堂舉行布達典禮，徐榛蔚說，花蓮是全國有機農業領頭羊，有機耕作面積占全國四分之一，農產品優質且多元，盼吳昆儒上任後，帶動農業處有新作為、新氣象，也會更年輕、有活力。
吳昆儒表示，非常榮幸到花蓮縣府服務，他過去在雜誌、周刊及大小媒體都有實務與管理歷練，會配合縣長施政願景，努力將花蓮的農業與農特產品推上國際。
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