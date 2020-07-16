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網傳花縣府核准上千公頃種電 縣府澄清僅4.6公頃

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
「花東縱谷環境保護大聯盟」今天到縣府前面陳抗，除了反對養牛場，也拒絕光電產業。記者王思慧／攝影
「花東縱谷環境保護大聯盟」今天到縣府前面陳抗，除了反對養牛場，也拒絕光電產業。記者王思慧／攝影

花蓮有財團規畫建置太陽能板，遭到地方反對，認為砍樹種電破壞生態環境，且農田都拿去種電，擔心有糧食危機，網路上更謠傳有千餘公頃大型光電產業。花蓮縣政府表示，光電產業計畫是經濟部核定，花蓮只有3家光電廠，總面積僅4.6公頃，將蒐集不實傳言，不排除採取法律行動，遏止謠言。

網路上有人指出，花蓮縣政府核准新光兆豐農場、台糖公司，分別利用佔地700公頃、1000公頃進行大型光電開發案，造成居民擔憂太陽能板是種電砍樹，破壞環境。

花蓮縣府副秘書長兼發言人張逸華表示，兆豐有700公頃光電、台糖有1千公頃等都不是事實，花蓮目前僅有3家光電業者，總面積4.6公頃，且是經濟部核准。今年元旦經濟部能源局雖授權第三型再生能源設備申請給地方政府審查，不過「花蓮縣政府目前沒有核准任何一家光電產業」。

張逸華說，網路上有許多不實言論，縣府積極搜集任何詆毀不實的言論，待資料收集後會有相應的法律處置，強調上千公頃的光電產業完全是謠言，迷惑地方人心，此風不可長，只有把散布的網路者繩之以法，才是遏止謠言之道。

張逸華表示，居民若對光電產業有疑慮，建議可向中央政府反映心聲，盼經濟部、內政部等中央部會在審定大型光電產業時能重視地方人民意見。

花蓮縣府副秘書長兼發言人張逸華表示，兆豐有700公頃光電、台糖有1千公頃等都不是事實，花蓮目前僅有3家光電業者，總面積4.6公頃。記者王思慧／攝影
花蓮縣府副秘書長兼發言人張逸華表示，兆豐有700公頃光電、台糖有1千公頃等都不是事實，花蓮目前僅有3家光電業者，總面積4.6公頃。記者王思慧／攝影

種電 再生能源 太陽能產業

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