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基隆花6千萬改建老橋 半封、全封施工招標4次都流標
基隆市政府斥資6000萬元發包改建橫跨旭川河，連接忠四路、仁五路的仁愛橋，為降低對交通的衝擊，設計「半半施工」流標2次，改成全封施工發包2次，仍無廠商投標。市府工務處決定邀營造業界提供意見，修正標案內容，促成工程順利發包，早日改建老舊橋梁，提升行車安全。
宜蘭南方澳去年10月斷橋事件，基隆市工務處全面檢測基隆200多座橋樑，市中心旭川河上的4座橋梁，除港邊連接忠一路的明德橋橋齡較低，忠二橋、忠三橋和仁愛橋都有近40年歷史，因使用頻率高，檢測發現劣化跡象。
工務處養護工程科長簡翊哲今天表示，仁愛橋改建工程經費6000萬元，忠二和忠三橋因為橋面相對窄，改建經費合計4000萬元。仁愛橋已招標4次流標，忠二、忠三橋工程目前還在規劃設計階段。
簡翊哲說，仁愛橋改建經費中央補助4740萬元，市府自籌1260萬元。忠四路車流量大，也是中山高通往市中心的要道。市府最初考量減低對交通的衝擊，設計半半施工，工期11個月，招標2次都無人投標。後來改成全封施工，工期9個月仍流標2次。
簡翊哲表示，工程預算、施工方式與時間等因素，都會影響廠商投標意願。為了順利發包，下周將安排工程顧問公司、台灣區綜合營造業同業公會協助審查仁愛橋改建設計案，並檢討預算，做為修正標案參考。
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