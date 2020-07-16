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基隆潮境海灣節 美食光雕音樂會盛宴齊發

中央社 / 基隆16日電

基隆潮境海灣節5大「潮」活動包含美食、光雕、帆船體驗、海風音樂會、海底攝影作品等活動即將登場，基隆市長林右昌歡迎全台灣民眾來基隆玩一「夏」。

基隆市府今天舉行潮境海灣節暖身記者會，市長林右昌致詞說，從碧砂漁港、海科館經長潭漁港延伸至潮境公園，再到101高地所形成廊帶，是北台灣最棒的海上休憩遊樂場域，無論帆船、遊艇、潛水，甚至是無動力帆船、獨木舟體驗等選擇非常多樣。

林右昌表示，暑假開始了，歡迎攜家帶眷來基隆參加潮境海灣節，可以品嚐美食、體驗漁村或安排一趟海科館知性之旅。台北市民眾只要搭乘城際快捷公車就能抵達活動地點，還可安排到外木山、和平島遊玩，歡迎全台灣民眾到基隆歡樂玩一「夏」。

市府產業發展處指出，今年5大「潮」活動包含「潮生態」募集基隆海域海底攝影作品，盼潮境海灣珍貴生態畫面躍出海面讓更多人看見；「潮漁村」從18日起至9月20日，國立海洋科技博物館將在長潭漁港至潮境公園沿岸，打造耀眼的光雕美景。

還有「潮海洋」活動從25日起每週六、日在碧砂漁港舉辦海洋帆船體驗營，讓更多人感受這項海上運動魅力；「潮美食」則由在地店家精心設計美食菜單，市府也會在101高地布置野餐區，讓民眾品嚐專屬美食之餘，還能迎風遠眺基隆嶼美景。

此外，產發處表示，今年海風音樂會8月1日將於潮境公園登場，邀請陳零九、孫盛希、蔡佩軒以及小宇宋念宇，與大家一起在美麗的潮境海灣，伴隨夏日海風，盡情享受音樂。

基隆嶼 林右昌

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