花蓮居民反養牛場抗議 縣府要求業者開說明會

花蓮縣政府宣布卜蜂雞場撤照，但仍有畜牧場以個人名義申請進駐，引起居民抗議，由多個部落和自救會組成的「花東縱谷環境保護大聯盟」，在縣府前喊「捍衛家園、拒絕汙染」，要求暫停相關執照核發。縣府表示，要求業者與居民溝通，並制訂完善的畜牧業自治條例。業者回應，會盡快找時間召開說明會，向居民釋疑。

花蓮中南區由多個部落和自救會組成的「花東縱谷環境保護大聯盟」，今天約有500人專程包遊覽車，集結到縣府前草地抗議，主要訴求反對大型畜牧場在部落開發，拒絕家園被汙染，其中針對「廖皎邦畜牧設施新建工程」，強力拒絕設立養牛場，之前反卜蜂的鳳林鎮及壽豐鄉民也到場聲援。

「養雞場走了，養牛場卻來了」，光復鄉馬佛部落自救會長謝新福表示，業者從瑞穗搬到光復，卻沒有跟居民溝通，聽說有1千頭牛要進來，若1頭牛排放2公斤排泄物，恐汙染乾淨的部落和水源，希望縣府撤照，強調任何廠商要來設立，都應該跟部落溝通，「是看鄉下馬佛部落好欺負嗎」。

Pangcah阿美族中區青年小組返鄉青年Lisin‧haluwey說，大型畜牧業若進到部落或原住民土地，應依循原基法21條精神，取得地方的諮商同意，因此要求「廖皎邦畜牧設施新建工程」應立即停工，成立議會專案小組，縣府暫停相關執照核發，召開三方公聽會，徵詢部落意見和同意後才能開發。

最後聯盟遞交陳情書，由副縣長蔡運煌代表接受。花蓮縣政府發言人張逸華表示，縣府已委請東華大學等專業團隊積極研議「花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例」，東華大學將於7月28及29日在北中南區分別辦理3場諮詢會，邀請地方賢達人士討論，將依據草案內容增修法案。

張逸華說，針對馬佛地區要求與大型養牛場業者溝通的陳情，縣長徐榛蔚已於昨天下午會見陳情主要幹部，已指示縣府相關局處立即要求業者向地方民眾溝通。