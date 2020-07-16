快訊

三倍券恐成夢一場！七成民眾壓根沒打算「報復性消費」

禁觀眾入場？ 從德國球場禁令案看中職球迷「黑名單」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南方澳斷橋舊引橋今開拆 新橋111年10月前完工

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
南方澳跨港大橋重建，承辦的公路總局蘇花公路改善工程處今天舉辦開工儀式，拆除舊引橋，新橋預定今年9月開工，工期約24個月，預定後年（111年）10月前竣工。圖／公路總局蘇花公路改善工程處提供
南方澳跨港大橋重建，承辦的公路總局蘇花公路改善工程處今天舉辦開工儀式，拆除舊引橋，新橋預定今年9月開工，工期約24個月，預定後年（111年）10月前竣工。圖／公路總局蘇花公路改善工程處提供

南方澳跨港大橋重建，承辦的公路總局蘇花公路改善工程處先拆除舊引橋，舊引橋拆除今天開工，新橋興建工程則預定今年9月開工，工期約24個月，預定後年（111年）10月前竣工。

南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，在歷經斷橋後的9個半月，在蘇花改工程處施工團隊與地方人士祈福下，啟動重建工程，今天在簡單隆重的儀式後，舊橋拆橋工程開工。

蘇花改工程處指出，南方澳跨港大橋的舊引橋拆除工作，主要採用切割工法及配合機械打除作業，先行將橋體橫向切除後，塊體吊離及以駁船運至豆腐岬側蘇澳港第4號港渠內破碎回填，整體工期為配合蘇澳區漁會第3拍賣市場營運及人員安全，預計可在45天內完成。

蘇花改工程處表示，新建的南方澳跨港大橋橋梁全長595公尺，主橋全長300公尺，二側引橋分別為港區側200公尺及豆腐岬側95公尺，主橋寬度包含景觀設施最大20.2公尺，引道寛13公尺，得標廠商新亞建設開發有限公司，重建工程契約金額約新臺幣8.14億元，預定109年9月開工，施工工期約24個月，預定於111年10月前竣工。

港大 蘇花改

延伸閱讀

內灣大橋下2高中生戲水溺斃 縣府：列第14處危險水域

徒手拆重慶「豆腐橋石欄」影片屬實 官方坦承：大橋完工未驗收

虎尾溪新橋命名票選 「雲禾大橋」獲最高票

南方澳斷橋 監院糾正交通部

相關新聞

花蓮居民反養牛場抗議 縣府要求業者開說明會

花蓮縣政府宣布卜蜂雞場撤照，但仍有畜牧場以個人名義申請進駐，引起居民抗議，由多個部落和自救會組成的「花東縱谷環境保護大聯...

南方澳斷橋舊引橋今開拆 新橋111年10月前完工

南方澳跨港大橋重建，承辦的公路總局蘇花公路改善工程處先拆除舊引橋，舊引橋拆除今天開工，新橋興建工程則預定今年9月開工，工...

潮境海灣節登場 光雕、美食、音樂會呈現基隆海洋之美

2020基隆潮境海灣節今天宣布開跑，今年推出潮生態、潮漁村、潮海洋、潮美食與潮音樂5大主題，讓民眾感受海洋魅力。野餐派對...

宜蘭有衝浪街 盥洗、更衣、放浪板都方便

宜蘭頭城沿海岸是北台灣重要衝浪運動勝地，衝浪客群聚，帶動外澳及烏石港周邊觀光遊憩發展，其中，港口社區活動中心往南延伸，有...

海岸線無戲水區回響：東管處可望發展簡易水域遊憩活動

針對本報「176公里東海岸 竟無合格戲水區」專題報導，台東海岸線未來水上活動的推動發展，東部海岸國家風景區管理處長林維玲...

影／炎夏迎疫情解封 卑南鄉5家飯店免費泡湯6次

今年入夏以來，連日高溫讓人受不了，為讓民眾消暑並推廣知本溫泉的好湯，卑南鄉公所結合5家温家飯店，將自7月19日起至8月1...

花蓮林管處培育近1年 原生刺桐重回噶瑪蘭聚落

花蓮縣豐濱鄉新社部落是全台噶瑪蘭族文化保存最完整的聚落，部落代表性原生刺桐數量日漸減少，花蓮林管處得知後協助復育，到部落...

嘉邑行善團出資4500萬 花蓮農兵橋封閉改建

跨越美崙溪的花蓮市農兵橋橋齡逾50年，橋身多處龜裂，鋼筋外露。花蓮市公所獲嘉邑行善團援建，出資4500萬元改建，昨天起封...

宜蘭新寮瀑布步道落石 砸傷女遊客

宜蘭人氣景點的冬山鄉新寮瀑布步道，昨天有遊客被落石砸傷。24歲的黃姓女子昨天上午8時許，與父母一行3人，正在冬山鄉新寮瀑...

五堵往汐止捷徑 七堵21號橋通車

基隆巿政府去年6月封閉七堵區實踐路253巷的21號橋整修，該橋是連接國1五堵交流道和汐止鄉長路的捷徑，可以躲掉國1大塞車...

到基隆廟口夜市用三倍券 攤商收不收先看貼紙

三倍券今天上路，有民眾早上領購後，晚上就到基隆廟口夜市消費吃美食了。基隆廟口仁三路部分攤商婉拒收三倍券，認為太麻煩，只隔...

門諾醫院攜手台電希望種子計畫 姐弟分享助人之樂

門諾醫院、門諾基金會與台電合作辦理的「希望種子計畫」邁入第16屆，今天舉辦始業式。22位錄取的學生中，有一對姐弟分別參與...

熱門新聞

財產花不完！9旬榮民伯伯700萬全捐了 大愛感動人

網美瘋拍「綠巨人浩克的家」在地人曝真相！屋主出面了

影／林佳龍宣布好消息 他讓日月潭風景區變大1000公頃

反南鐵東移陳致曉家將強拆 陳：民進黨硬幹就玉石俱焚

創世板橋分院籲捐三倍券 振興愛心經濟

前半年新北大量解雇業者增4成 勞工局成立專區掌握情況

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。