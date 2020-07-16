南方澳斷橋舊引橋今開拆 新橋111年10月前完工

南方澳跨港大橋重建，承辦的公路總局蘇花公路改善工程處先拆除舊引橋，舊引橋拆除今天開工，新橋興建工程則預定今年9月開工，工期約24個月，預定後年（111年）10月前竣工。

南方澳跨港大橋去年10月1日斷裂，在歷經斷橋後的9個半月，在蘇花改工程處施工團隊與地方人士祈福下，啟動重建工程，今天在簡單隆重的儀式後，舊橋拆橋工程開工。

蘇花改工程處指出，南方澳跨港大橋的舊引橋拆除工作，主要採用切割工法及配合機械打除作業，先行將橋體橫向切除後，塊體吊離及以駁船運至豆腐岬側蘇澳港第4號港渠內破碎回填，整體工期為配合蘇澳區漁會第3拍賣市場營運及人員安全，預計可在45天內完成。

蘇花改工程處表示，新建的南方澳跨港大橋橋梁全長595公尺，主橋全長300公尺，二側引橋分別為港區側200公尺及豆腐岬側95公尺，主橋寬度包含景觀設施最大20.2公尺，引道寛13公尺，得標廠商新亞建設開發有限公司，重建工程契約金額約新臺幣8.14億元，預定109年9月開工，施工工期約24個月，預定於111年10月前竣工。