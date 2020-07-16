潮境海灣節登場 光雕、美食、音樂會呈現基隆海洋之美
2020基隆潮境海灣節今天宣布開跑，今年推出潮生態、潮漁村、潮海洋、潮美食與潮音樂5大主題，讓民眾感受海洋魅力。野餐派對和海風音樂會8月1日在潮境公園登場，讓參加民眾白天享受愜意、悠閒時光，入夜後散發青春、熱情。
市府表示，台灣四面環海，基隆作為海洋城市，期望讓更多人親身體驗豐富的海洋文化。潮境海灣節今年是第3年舉辦，希望透過各項活動，讓更多人深入認識海洋文化，成為海洋最親密的伙伴，加入守護海洋的行列。
基隆市長林右昌說，從碧砂漁港到101高地、潮境公園廊帶，可以說是最棒、最舒服、最豐富有趣的海上遊樂、休憩的場域，從帆船、遊艇到漁村體驗，還有海科館知性之旅，潮境公園除了美景，水上活動有潛水、浮潛、獨木舟，非常多樣，歡迎市民和其他縣市民眾，一起來參加海灣節。
市府產業發展處指出，海科館將在7月18日到9月20日，以海洋為發想主題，在長潭漁港至潮境公園沿岸打造耀眼光雕，讓遊客沿途漫步，一邊聆聽海潮聲，一面欣賞迷人光雕藝術。
從7月25日開始的每個周休2日，碧砂漁港都會舉辦潮海洋帆船體驗營，讓更多人體驗帆船運動魅力。帆船體驗採網路報名，網址，早鳥享有優惠
望海巷、潮境海灣資源保育區4年多來，海灣海底生態豐富精彩，吸引玩家拍下許多珍貴畫面。「潮生態」活動募集精彩作品，在網路舉辦票選，預計9月11日至10月10日舉辦線上和實體影像展，讓更多人看見基隆海洋之美。
潮境海灣節兩大主題活動為8月1日海風音樂會、8月22日海風盛宴。海風音樂會卡司包括陳零九、孫盛希、蔡佩軒以及小宇宋念宇，當日在潮境公園另規劃半島生活市集。
海風盛宴地點在忘憂谷101高地，安排基隆在地店家「暖暖的」林聖皓以、「食考房」張正忠設計潮美食菜單，將基隆的海鮮、蔬果融入料理，打造充滿基隆特色的好味道。
產發處說，今年潮美食採環保野餐盒形式，讓大家能將基隆好味道帶著走，101高地也會布置野餐區域，讓遊客一面欣賞美景，一面品嘗美食佳餚。潮美食預計7月17日中午12點開始販賣。詳細活動內容及報名方式可上官網查詢，網址。
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