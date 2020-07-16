前店後廠 宜蘭縣中興文創園區開放職人申請進駐

宜蘭縣中興文化創意園區是人氣景點，也是人才培育基地，宜蘭縣政府文化局為提供創作舞台及建立工藝育成資源平台，選擇園區兩棟建物，規畫「前店後廠」創作展示空間，開放業者或職人進駐，透過創意商店、特色工作室、DIY體驗課程等方式，展現作品，並與遊客互動，拉近藝術創作與消費者的距離。

文化局指出，有別於國內各大園區經營模式，中興文創園區除了舉辦節慶、影視、市集等各類精彩活動，也因應歷史建物修復進度分階段開放營運空間，而在文創產業上更特別著力於「育成孵化」、「產業扶持」、「生活體驗」各階段規畫，將文創產業從人才培育、產品研發及市場需求做緊密性串連。

為了邀集更多優秀業者進駐園區，今年分別在宜蘭、台北等地舉辦廠商進駐甄選說明會，針對甄選方式、租金與空間配置規劃作詳細說明，業者也能直接詢問提案申請書等相關問題，邀請已立案文化創意業者，並以產品設計、設計品牌、創意生活等創作者或設計師原創品牌、生活風格通路等具商品或體驗活動銷售類型等業者踴躍報名。

文化局表示，甄選說明會還有2場，宜蘭場7月24日下午2點到4點在宜蘭美術館花轟小姐甜寓所 X 聽見咖啡(宜蘭縣宜蘭市中山路三段1號)，台北場7月30日下午2點到4點在鬧空間

(台北市中正區延平南路58號3F)，關詳情可上宜蘭中興文創園區官方網站 (https://chccp.e-land.gov.tw/)查詢。