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宜蘭有衝浪街 盥洗、更衣、放浪板都方便

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
宜蘭頭城「衝浪街」，植栽美化，具有特色。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭頭城「衝浪街」，植栽美化，具有特色。圖／宜蘭縣政府提供

宜蘭頭城沿海岸是北台灣重要衝浪運動勝地，衝浪客群聚，帶動外澳及烏石港周邊觀光遊憩發展，其中，港口社區活動中心往南延伸，有條200公尺道路，衝浪店家雲集，被稱為「衝浪街」，宜蘭縣政府改善排水，植栽美化，增加平台，改善盥洗、更衣設施、衝浪板置放等相關附屬設施，方便遊客，打造成為國際知名衝浪景點。

宜蘭縣政府表示，衝浪街改善是透過向教育部體育署爭取前瞻計畫，營造休閒運動環境，改善水域運動環境，經費2380多萬多元，改善外澳運動衝浪運動項目整體空間環境品質及設施，計畫目標為打響國際衝浪景點名號、培養及推廣國人參與衝浪運動項目、舉辦國內外賽事及人才培訓，藉由衝浪運動整體環境及相關硬體設施改善，公私合作產業價值鏈整合，提升外澳衝浪運動產業群聚市場發展。

衝浪街設施完成，縣長林姿妙今天視察，這項計畫整合相關衝浪運動需求，考量衝浪運動環境品質及相關附屬配套服務需求，衝浪運動盥洗、更衣設施、衝浪板置放等相關附屬設施及空間整體性的規畫及改善，並利用有限的海堤空間設置相關衝浪運動的附屬設施，如於堤上增設休憩平台、基礎照明、植栽美化，由活潑的色彩及衝浪意象元素，改善整體衝浪街環境。

縣政府表示，衝浪街之前排水系統不良，衝浪客沖洗時，水容易溢流到路面，透過計畫，一併改善。

縣政府表示，未來相關環境與設施維護，與外澳衝浪自治會公私合作，而對衝浪比賽培訓選手及學生，業者會給優惠，回饋社會，希望創造出符合衝浪運動需求且具有衝浪運動獨特性的示範場域外，更凝聚外澳當地業者及地方居民的向心力，促進當地運動及觀光環境永續發展。

宜蘭頭城沿海岸是北台灣重要衝浪運動勝地，縣政府改善「衝浪街」相關設施，縣長林姿妙今天視察。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭頭城沿海岸是北台灣重要衝浪運動勝地，縣政府改善「衝浪街」相關設施，縣長林姿妙今天視察。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭頭城鎮「衝浪街」，改善後，煥然一新。圖／宜蘭縣政府提供
宜蘭頭城鎮「衝浪街」，改善後，煥然一新。圖／宜蘭縣政府提供

林姿妙 教育部 體育

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