海岸線無戲水區回響：東管處可望發展簡易水域遊憩活動

針對本報「176公里東海岸 竟無合格戲水區」專題報導，台東海岸線未來水上活動的推動發展，東部海岸國家風景區管理處長林維玲表示，簡易水域遊憩活動的推廣部分，已和台東大學合作針對轄管海岸線遊憩活動的發展進行規劃，包括目前業者已推廣的遊憩活動，協助軟硬體的設施服務。

林維玲說，接下來的4年時間內，將從台東市至成功海岸線，成為重點發展水域遊憩活動的區域，另綠島部分適合浮潛及潛水活動，目前僅有柴口、石朗浮潛區屬於縣府轄管，處裡也在規劃島潛制度，結合地方自然人文景觀方式帶動，目前還在蒐集意見和溝通。

林維玲表示，水域遊憩活動區分浮具、無浮具、動力和非動力，那目前推廣簡易水域遊憩活動是有浮具的游泳方式，以及動力船隻休憩；浮具的游泳方式包括立槳、獨木舟或衝浪，動力船隻休憩則有遊艇、香蕉船和水上摩拖車。

林維玲說，經過評估，台東市至成功海岸線，最為適合發展水域遊憩活動的區域，是加母子灣至新蘭漁港一帶海岸，除了這區域有東管處土地基地外，也鄰近杉原海水浴場、小野柳、水往上流、都蘭和台東市區。

台東大學文化資源與休閒產業學系主任蔡進士表示，如果要比照墾丁模式開發大眾化水上遊憩活動，台東最適合的地方還是在杉原海灣一帶，但評估整個東部海岸風險後，他認為還是朝向門檻較高的小眾化水上活動來推動發展。