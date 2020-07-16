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遭爆施壓衛福部後送病患 蘭嶼鄉長：報警討公道

中央社 / 台東縣16日電

蘭嶼鄉長夏曼‧迦拉牧遭爆料透過立委關說施壓衛福部，將不符合後送條件的蘭嶼病患以空勤直升機後送。迦拉牧今天表示，爆料內容完全悖離事實，將報警討公道。

有民眾日前在爆料公社貼文指出，7月10日晚上7時許，謝姓鄉民因酒駕自摔送入蘭嶼衛生所，經診斷為左側鎖骨肋骨斷裂、手腳多處擦傷以及下巴1公分撕裂傷。

爆料者進一步表示，迦拉牧趕到蘭嶼衛生所關切病患時，衛生所向家屬解釋，病患不符合以直升機後送台東條件。但蘭嶼衛生所不久就接到衛福部電話指出，迦拉牧透過立法委員關切後送問題。

爆料者批評，「不符合空轉條件卻致電立委、衛福部要求空轉，這不是施壓，那什麼是施壓？」

對此，迦拉牧今天回應，自己得知爆料內容時嚇一跳，「怎麼會這樣，完全悖離事實」，對於有心人士的作為嚴加譴責，也會依法追訴責任。

迦拉牧說，患者因骨折痛苦難耐，且家屬一再請求協助，身為鄉長，只要有鄉民請求，自己皆秉持過往原則關心協助。

他也強調，自己對空勤後送流程不熟，所以有聯繫立委協助了解空勤後送流程；不過，立委也得知後送流程需經三方彙整，符合規定才能後送，衛生所也說隔天早上會送台東就醫治療，因此大家都同意會診結果，當晚並沒有用黑鷹直升機後送病患。迦拉牧表示，「何來施壓情事，有心人士惡意指控，明顯和事實不符」。

迦拉牧再次強調，自己依鄉民需要給予協助，也依照專業評估規定，未使用空勤後送機制後送病人，也絕無濫用職權，對於不實爆料內容毀謗名譽，會依照法律程序報警處理，查明事實真相，並遏止不實爆料惡行。

衛生所 爆料公社 蘭嶼

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