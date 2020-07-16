影／炎夏迎疫情解封 卑南鄉5家飯店免費泡湯6次

今年入夏以來，連日高溫讓人受不了，為讓民眾消暑並推廣知本溫泉的好湯，卑南鄉公所結合5家温家飯店，將自7月19日起至8月16日止，一連5個禮拜辦理「卑南FUN暑假-來泡一夏」活動，招待大家免費到知本各飯店泡湯，每場次前100名入場的小朋友還加贈水槍，真可說是今夏消暑第一選擇。

卑南鄉鄉長許文獻表示，考量民眾消暑需要，加上國外確診病例持續增加，相信短期內國人還是以國內旅遊為主，希望藉這個機會充實國旅的深度與廣度，因為台灣的防疫成果，或許是解封後國人優先考慮的旅遊標的。