花蓮林管處培育近1年 原生刺桐重回噶瑪蘭聚落

花蓮縣豐濱鄉新社部落是全台噶瑪蘭族文化保存最完整的聚落，部落代表性原生刺桐數量日漸減少，花蓮林管處得知後協助復育，到部落母樹採集枝條，扦插培養出後，近日將6株高約一公尺的刺桐苗木送回部落，要讓族人認養種植。

刺桐樹對噶瑪蘭族人有重要的意義，每年春天刺桐長出新葉，就是族人整修漁船、漁具的時候，4月起刺桐花開，一直到9月，就是噶瑪蘭族人出海捕捉飛魚的季節。

花蓮林管處長期在新社村辦理「森川里海」生態農業倡議平台，去年8月召開工作小組會議時，新社社區發展協會理事長宮莉筠告訴林管處，以往部落常見的原生種刺桐，已逐減少，讓族人很憂心，希望能協助復育。