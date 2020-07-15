到基隆廟口夜市用三倍券 攤商收不收先看貼紙

三倍券今天上路，有民眾早上領購後，晚上就到基隆廟口夜市消費吃美食了。基隆廟口仁三路部分攤商婉拒收三倍券，認為太麻煩，只隔一條街的愛四路攤商則多收取三倍券，分屬兩個管委會的夜市攤商不同調，遊客消費前要先問一下，也可以看店家有沒有貼紙來辨識，避免引發爭議。

仁三路廟口飲食攤販的管委會不代收三倍券，認為統一收取有安全風險，更擔心破損、遺失恐有責任問題。愛四路攤販管理委員會則有不同作法，表示會協助攤商去銀行換，歡迎遊客使用三倍券。

愛四路知名豬腳攤商紀姓業者說，今晚有收到三倍券了，他覺得並不會麻煩，他覺得今晚夜市人潮有增多，希望以後遊客多用消費券來捧場。

愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳指出，愛四路夜市攤商會收三倍券，攤商可將三倍券交給管委會登記後，管委會協助兌換現金。她建議遊客可以看攤商有沒有貼三倍券貼紙，先問先看一下再使用。

仁三路夜市因管委會不代收，多數攤商受訪時表示不會收，但也有攤商說，還是會收三倍券，民眾只要有拿出來就會收，避免造成困擾。