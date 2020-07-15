基隆廟口攤商收三倍券不一致 可憑貼紙辨識

振興三倍券今天上路，基隆廟口仁三路部分攤商婉拒收三倍券，相鄰的愛四路夜市管委會則配合政府收取三倍券，消費者可憑貼紙辨識。

愛四路夜市攤販管理委員會秘書蔡毓琳向中央社記者表示，由於三倍券面額最少為200元，夜市內的小吃每份大都不到新台幣100元，對於提升愛四路夜市生意不會抱有太高期待。

蔡毓琳說，愛四路夜市願意配合政府政策收取三倍券，如果攤商收到的三倍券數量少，會每個月代收一次，若數量多則改為每週一次，攤商可將三倍券交給管委會登記後，再由管委會協助兌換現金。

此外，蔡毓琳表示，政府也發給攤商「歡迎使用振興三倍券」貼紙，消費者只要看到攤位貼上貼紙就能使用三倍券。

愛四路知名豬腳攤商紀姓男子說，今天收到2張面額200元的三倍券，三倍券就像收現金一樣，不會覺得麻煩，且政府推出三倍券後，感覺夜市人潮變多，生意也好很多，很樂意配合政府政策。

一旁的仁三路上則有部分攤商明確表達不收三倍券，不過，也有攤商說，管委會不會協助收取三倍券兌換現金，必須自行負責，原則上他還是會收；另有攤商認為，三倍券面額太大，每份小吃金額又不高，對攤商來說有點麻煩，但還是願意收三倍券。