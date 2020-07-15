快訊

影／計程車落海4死招魂 船員子女哭喊：爸爸回來

文學傳播的掌舵者 悼九歌出版創辦人蔡文甫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

七堵21號橋改建通車民眾滿意 林右昌：讓基隆擺脫爛路王封號

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天下午前往21號橋「檢驗」成果。記者游明煌／翻攝
基隆市長林右昌今天下午前往21號橋「檢驗」成果。記者游明煌／翻攝

基隆市七堵區友蚋溪河口的21號橋，橋齡已超過50年，是舊「麥帥公路」進入基隆地區的第1座橋梁，市府積極向中央爭取經費，去年6月改建，日前完工通車之後，民眾對道路平整很滿意。市長林右昌今天下午特別前往「檢驗」成果後表示，還有多條示範道路正陸陸續續趕工當中，市府會繼續努力，讓基隆擺脫爛路王封號。

市府工務處指出，21號橋改建經費4000萬元，改建後橋梁長度為62公尺，由原來2墩3跨橋梁改建為不落墩的新橋，不僅大幅提升友蚋溪通洪效率，橋面寬度也從原來的10公尺增加為14公尺，大幅提高行車舒適度與安全度。

21號橋自108年6月底拆除，經市府及監、承造單位的努力，已於日前完成履勘，並在11日開放通行。21號橋通車後，民眾通行不用再繞行產業道路及友諒橋，大約可縮短3.5公里的行車距離，大幅提高通行的便利性。

市府工務處表示，近年來積極改善各區道路品質，除完成七堵區的21號橋改建，安樂區的麥金路改善工程也正在加緊進行中，全長2.6公里的施工路段，目前已完成約0.9公里的人行道、共同管溝、道路刨鋪等（富景天下社區至長庚醫院段），現在正進行長庚醫院至安和二街區段之人行道及共同管溝，全案預計10月底完工，目前進度超前約10%，如果天候許可，有望提前完工。

此外，基金公路的部分，公路總局基隆工務段共花費約6000萬工程經費辦理基金一路、基金二路、基金三路（到外環段），全長約3.9公里之路基改善及路面銑刨加鋪，預計17日完成路面改善。

基隆市長林右昌今天下午前往21號橋「檢驗」成果。記者游明煌／翻攝
基隆市長林右昌今天下午前往21號橋「檢驗」成果。記者游明煌／翻攝

基隆 人行道 長庚

延伸閱讀

小黃間LINE貼圖行銷基隆 翻白眼林右昌形象崩壞撩落去

基隆安樂三期公園啟用 親子共融式遊具、成人體健設施

JHBL乙級聯賽／基隆銘傳籃賽首冠 專任教練是關鍵

全國學生籃賽成績耀眼 林右昌在慶功宴和選手比賽投籃

相關新聞

七堵21號橋改建通車民眾滿意 林右昌：讓基隆擺脫爛路王封號

基隆市七堵區友蚋溪河口的21號橋，橋齡已超過50年，是舊「麥帥公路」進入基隆地區的第1座橋梁，市府積極向中央爭取經費，去...

門諾醫院攜手台電希望種子計畫 姐弟分享助人之樂

門諾醫院、門諾基金會與台電合作辦理的「希望種子計畫」邁入第16屆，今天舉辦始業式。22位錄取的學生中，有一對姐弟分別參與...

夏天像烤箱 宜蘭縣體操館13年來終有冷氣

宜蘭縣體操館與武術館是金牌選手的搖籃，107年亞運會中，還創造歷史，奪下2金1銀1銅的佳績，但設立13年，卻因通風不足、...

嘉邑行善團援助4500萬元 花蓮市農兵橋今起封閉改建

跨越美崙溪的花蓮市農兵橋橋齡逾50年，橋身多處龜裂，鋼筋外露。市公所獲嘉邑行善團援建，出資4500萬元改建，今天起封橋施...

宜蘭人氣景點新竂瀑布步道 落石砸傷女遊客

宜蘭人氣景點的冬山鄉新寮瀑布步道，今天驚傳有遊客被落石砸傷。24歲的黃姓女子今天上午8時14分，與父母一行3人，正在冬山...

影／宜蘭郵局3倍券忙翻 他明退休今仍支援：多1個人好

中華郵政公司宜蘭郵局今天發放「振興三倍券」，人潮湧入，郵局總動員，其中，同事暱稱「BLUE」的羅東西門郵局員工藍俊宗明天...

三倍券上路偏鄉沒有郵局和超商 金峰分駐所完成3人換領

振興三倍券今天上路發放，台東縣唯一沒有郵局和超商的金峰鄉則由大武警分局金峰分駐所接管發放，首日上午完成3人換領。柯姓鄉民...

影／三倍券開賣花蓮順暢 他領購送兒當碩士畢業禮

振興三倍券今天開賣，花蓮郵局38個支局狀況都很順暢，全縣最大的花蓮市國安局，上午7時許陸續出現人潮，到8時30分開賣前號...

影／基隆郵局她排2小時搶頭香 多人未注意單雙號

全國郵局今天同步開賣振興三倍券，基隆郵局上午6點多就有人來排隊，到8點半開門時已發號碼牌近百人，郵局出動志工協助，但有不...

三倍券今發放 台東各地郵局一早又見老人排隊人潮

三倍券今天開始發放，繼口罩之後，又見老人家排隊人龍。今天一早台東地區各郵局前，都有不少老人家排隊等待換購三倍券，台東各家...

基隆146個職缺徵才 工作地涵蓋北北基

國內疫情趨緩，廠商用人需求增加，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心今天下午將辦理聯合徵才，邀請10家廠商提供146個職缺...

花蓮縣府將卜蜂撤照 畜牧業者申請暫停

卜蜂集團在花蓮購地擬設場養雞，花蓮縣府日前表示已完成相關行政程序，予以撤照，並於10日將行政處分書寄送申請人。昨議會召開...

熱門新聞

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

侯友宜：年底淡海輕軌藍海線通車絕不能跳票

影／領三倍券台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。