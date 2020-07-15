七堵21號橋改建通車民眾滿意 林右昌：讓基隆擺脫爛路王封號

基隆市七堵區友蚋溪河口的21號橋，橋齡已超過50年，是舊「麥帥公路」進入基隆地區的第1座橋梁，市府積極向中央爭取經費，去年6月改建，日前完工通車之後，民眾對道路平整很滿意。市長林右昌今天下午特別前往「檢驗」成果後表示，還有多條示範道路正陸陸續續趕工當中，市府會繼續努力，讓基隆擺脫爛路王封號。

市府工務處指出，21號橋改建經費4000萬元，改建後橋梁長度為62公尺，由原來2墩3跨橋梁改建為不落墩的新橋，不僅大幅提升友蚋溪通洪效率，橋面寬度也從原來的10公尺增加為14公尺，大幅提高行車舒適度與安全度。

21號橋自108年6月底拆除，經市府及監、承造單位的努力，已於日前完成履勘，並在11日開放通行。21號橋通車後，民眾通行不用再繞行產業道路及友諒橋，大約可縮短3.5公里的行車距離，大幅提高通行的便利性。

市府工務處表示，近年來積極改善各區道路品質，除完成七堵區的21號橋改建，安樂區的麥金路改善工程也正在加緊進行中，全長2.6公里的施工路段，目前已完成約0.9公里的人行道、共同管溝、道路刨鋪等（富景天下社區至長庚醫院段），現在正進行長庚醫院至安和二街區段之人行道及共同管溝，全案預計10月底完工，目前進度超前約10%，如果天候許可，有望提前完工。