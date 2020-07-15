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門諾醫院攜手台電希望種子計畫 姐弟分享助人之樂

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
門諾醫院、門諾基金會與台電合作辦理的「希望種子計畫」邁入第16屆，提供22個暑期工讀機會，吸引大專生或是經濟弱勢家庭學生報名。記者王思慧／攝影
門諾醫院、門諾基金會與台電合作辦理的「希望種子計畫」邁入第16屆，提供22個暑期工讀機會，吸引大專生或是經濟弱勢家庭學生報名。記者王思慧／攝影

門諾醫院、門諾基金會與台電合作辦理的「希望種子計畫」邁入第16屆，今天舉辦始業式。22位錄取的學生中，有一對姐弟分別參與了2年和4年，已擔任社工師的姐姐溫千華說，「希望種子」不僅是暑期工讀，讓自己有更多的同理心，更堅定當時想成為社工的志向；弟弟溫晋毅受到姐姐的鼓勵，也參與，並找到許多志同道合的朋友。

希望種子計畫提供22個暑期工讀機會，吸引大專生或是經濟弱勢家庭學生報名。門諾會醫療財團法人總執行長趙福厚表示，希望種子計畫舉辦多年奠定好口碑，已成為每年花蓮暑期具有特色的工讀計畫之一，本屆報名計畫的人數高達145位，篩選條件以中、低收入戶和原住民優先錄取，其中有6位還是過去幾年工讀表現優異的學生，奉獻所長回饋社會。

曾是希望種子一員、在門諾擔任社工師的溫千華說，自己於2015年、2016年參加這項計畫，當時藉由社服周的活動安排，親身體驗長者關懷與弱勢照顧，也讓自己有同理心及不同視野看見。印象深刻的是，有一位長輩家中垃圾堆積如山，要協助打掃處理，真的很需要大家幫忙，更確定要成為社工，幫助更多人。

就讀慈濟科技大學溫晋毅受到姐姐的影響，2017年首次加入希望種子計畫後，連續4年從未缺席。他說，看到長輩開心的笑容，內心總是充滿感動，雖然今年是最後一次了，但這幾年的服務中，深刻體會社會上還有許多需要關懷與照顧的人，期許自己將來能發揮力量幫助人，也感謝台電與門諾共同舉辦的希望種子計畫，讓4年的暑假生活，過得充實又有意義。

台電台北總處副總經理徐造華表示，醫生的使命是救人，台電的使命則是穩定供電，兩者都是在服務人群，除鼓勵學子們要有一顆熱情的心，也期盼在工讀過程中，建立良好學習態度充實自己。

門諾醫院表示，感謝台電16年來對希望種子計畫的支持與肯定，過去15年共有244位學生、352人次參與本計畫，累計15年來台電公司補助金額高達1327萬5704元。

姐弟溫千華（左）、溫晋毅（右）分別參與希望種子2年及4年，更加確定未來從事醫療工作志向。記者王思慧／攝影
姐弟溫千華（左）、溫晋毅（右）分別參與希望種子2年及4年，更加確定未來從事醫療工作志向。記者王思慧／攝影

台電 社工 原住民

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