快訊

美軍特戰新利器：MG338輕型通用機槍正式換裝

首日排振興券熱翻 學者：笨方法、人民忙排隊忘政府不對

公所編經費裝冷氣 花蓮鳳林鎮學校提前吹涼風

中央社 / 花蓮縣15日電

行政院長蘇貞昌日前宣布全國中小學教室2年內班班有冷氣。花蓮鳳林鎮公所率先編列經費，補助鎮內學校購置冷氣，提前讓鎮內學生在今夏享受涼風。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙今天表示，有鑒近年來夏天氣溫不斷升高，冷氣機安裝動輒數10萬，對偏鄉學校是龐大開銷，有部分學校靠校長四處爭取經費，這幾年分階段購置冷氣。

徐誌謙指出，鎮公所去年編列新台幣120餘萬經費，以補助款方式，供鎮內9間國中小學校自行採購變頻、有環保標章的冷氣機，近40台冷氣陸續在今年安裝完成。至於電費支出，經各校評估同意自行支付。

徐誌謙表示，鎮公所能率全縣之先，班班都有冷氣吹，主要因鎮內公國中小數量不多，加上有些學校已經自行安裝，冷氣需求量相較不高，才能讓鎮內學子提前吹涼風。有校長開玩笑說：裝了冷氣後「學生都變得更喜歡上學了」。

偏鄉學校 行政院

延伸閱讀

花蓮偏鄉員警代發三倍券 自備驗鈔筆把關

「高鐵+花蓮」交通聯票新上市 9月1日前享超低65折優惠

影／三倍券開賣花蓮順暢 他領購送兒當碩士畢業禮

高鐵首度推出花蓮交通聯票 9月1日前出發還享車票六五折

相關新聞

夏天像烤箱 宜蘭縣體操館13年來終有冷氣

宜蘭縣體操館與武術館是金牌選手的搖籃，107年亞運會中，還創造歷史，奪下2金1銀1銅的佳績，但設立13年，卻因通風不足、...

嘉邑行善團援助4500萬元 花蓮市農兵橋今起封閉改建

跨越美崙溪的花蓮市農兵橋橋齡逾50年，橋身多處龜裂，鋼筋外露。市公所獲嘉邑行善團援建，出資4500萬元改建，今天起封橋施...

宜蘭人氣景點新竂瀑布步道 落石砸傷女遊客

宜蘭人氣景點的冬山鄉新寮瀑布步道，今天驚傳有遊客被落石砸傷。24歲的黃姓女子今天上午8時14分，與父母一行3人，正在冬山...

影／宜蘭郵局3倍券忙翻 他明退休今仍支援：多1個人好

中華郵政公司宜蘭郵局今天發放「振興三倍券」，人潮湧入，郵局總動員，其中，同事暱稱「BLUE」的羅東西門郵局員工藍俊宗明天...

三倍券上路偏鄉沒有郵局和超商 金峰分駐所完成3人換領

振興三倍券今天上路發放，台東縣唯一沒有郵局和超商的金峰鄉則由大武警分局金峰分駐所接管發放，首日上午完成3人換領。柯姓鄉民...

影／三倍券開賣花蓮順暢 他領購送兒當碩士畢業禮

振興三倍券今天開賣，花蓮郵局38個支局狀況都很順暢，全縣最大的花蓮市國安局，上午7時許陸續出現人潮，到8時30分開賣前號...

影／基隆郵局她排2小時搶頭香 多人未注意單雙號

全國郵局今天同步開賣振興三倍券，基隆郵局上午6點多就有人來排隊，到8點半開門時已發號碼牌近百人，郵局出動志工協助，但有不...

三倍券今發放 台東各地郵局一早又見老人排隊人潮

三倍券今天開始發放，繼口罩之後，又見老人家排隊人龍。今天一早台東地區各郵局前，都有不少老人家排隊等待換購三倍券，台東各家...

基隆146個職缺徵才 工作地涵蓋北北基

國內疫情趨緩，廠商用人需求增加，勞動部北基宜花金馬分署基隆就業中心今天下午將辦理聯合徵才，邀請10家廠商提供146個職缺...

花蓮縣府將卜蜂撤照 畜牧業者申請暫停

卜蜂集團在花蓮購地擬設場養雞，花蓮縣府日前表示已完成相關行政程序，予以撤照，並於10日將行政處分書寄送申請人。昨議會召開...

影／宜蘭青春專案聯合稽查 戲曲宣導安心快樂Fun暑假

宜蘭縣執行暑假青春專案，今天放暑假首日晚間結合「聯合稽查小組」在警察局舉行誓師大會，會中安排蘭陽戲劇團以傳統戲曲結合宣導...

花蓮松園別館 裝置藝術被割破 報警揪凶

花蓮松園別館是市區知名景點，清幽環境和林蔭吸引遊客造訪，沒想到園區草地上的昆蟲裝置藝術遭破壞，疑似用利刃割破，昆蟲內的泡...

熱門新聞

影／他排2小時買到5份振興券 臭臉說「買到也不高興」

柯P御用攝影官爆過勞、低薪羞辱 北市勞局：可提申訴

嘉市郵局排振興券人潮快速消化 40分鐘後門口沒人排隊

惡質！停在停車格裡仍被潑漆 虎尾鎮長決心掃蕩路霸

聖結石租聯開宅找嘸滅火器 北市喊冤：我們也是受害者

影／領三倍卷台南一早人潮滿滿 代領規定不少人霧煞煞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。