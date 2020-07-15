公所編經費裝冷氣 花蓮鳳林鎮學校提前吹涼風

行政院長蘇貞昌日前宣布全國中小學教室2年內班班有冷氣。花蓮鳳林鎮公所率先編列經費，補助鎮內學校購置冷氣，提前讓鎮內學生在今夏享受涼風。

鳳林鎮公所秘書徐誌謙今天表示，有鑒近年來夏天氣溫不斷升高，冷氣機安裝動輒數10萬，對偏鄉學校是龐大開銷，有部分學校靠校長四處爭取經費，這幾年分階段購置冷氣。

徐誌謙指出，鎮公所去年編列新台幣120餘萬經費，以補助款方式，供鎮內9間國中小學校自行採購變頻、有環保標章的冷氣機，近40台冷氣陸續在今年安裝完成。至於電費支出，經各校評估同意自行支付。

徐誌謙表示，鎮公所能率全縣之先，班班都有冷氣吹，主要因鎮內公國中小數量不多，加上有些學校已經自行安裝，冷氣需求量相較不高，才能讓鎮內學子提前吹涼風。有校長開玩笑說：裝了冷氣後「學生都變得更喜歡上學了」。