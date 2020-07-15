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噶瑪蘭族代表性植物漸少 花蓮林管處助復育原生種刺桐

中央社 / 花蓮縣15日電

花蓮林管處長期在豐濱鄉新社村辦理「森-川-里-海」生態農業倡議平台，關心部落發展及需求，得知部落代表性的原生種刺桐漸少，特地培苗後將苗木送給部落，讓族人對原生種復育充滿信心與感動。

花蓮縣豐濱鄉新社是噶瑪蘭族人聚居處之一，每年春天刺桐樹長出新葉時，噶瑪蘭族人會開始整修漁船、漁具，等待4至9月間刺桐花開即可出海捕捉飛魚。台灣原生種刺桐花期為3至4月，果期8月。花為朱紅色，長約20公分，遠看像一長串的爆竹。

近年因新社部落的原生刺桐數量日漸減少，讓族人頗為憂心，去年8月林管處在豐濱鄉召開生態農業倡議工作小組會議時，新社社區發展協會理事長宮莉筠提出，原本在部落田埂旁、農路邊常見的原生種刺桐已日漸減少，希望有專業人士可協助復育。

林務局花蓮林區管理處表示，當天會議後立即就地採集剌桐母樹枝條，進行扦插復育，在林管處人員歷經一年的細心撫育後，日前將成功培苗的原生刺桐苗木送回新社部落。

花蓮林管處表示，這批苗木來源是新社社區的2株母樹，從母樹採集枝條後，再帶回苗圃以扦插方式培養。一年時間共培育出6株原生種刺桐，苗高約1公尺，地徑約1至2公分，枝葉茂盛、生長勢佳，已適合出栽。

新社部落會議主席潘禎祥代表感謝林管處的協助，將具部落代表性的原生種刺桐培育成功，他表示，會將苗木分送當地族人認養種植，新社除了有海梯田外，也進行原有野生種植物復育，維護在地生物多樣性，為落實里山精神再添一樁美事。

噶瑪蘭 桐花 認養

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