花蓮偏鄉員警代發三倍券 自備驗鈔筆把關
紙本振興三倍券今天發送，花蓮萬榮鄉5處偏鄉村落，因沒有超商、郵局，由派出所代發，民眾自備鈔票領取，截至上午領取破百件，為避免收到假鈔，警局特別準備驗鈔筆把關。
花蓮萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5村，因村落沒有郵局及超商據點，由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助發送三倍券，首波預購累積761件。
西林派出所受理306份三倍券預購，員警一早清點完數量後，由村辦公室廣播「三倍券開放領取時間」，村民陸續前往領券。搶頭香的村民說，距離最近的郵局在村落外，要騎車才能到，距離很遠，有派出所代發很方便，走路就到了。
西林派出所長高新福說，首波三倍券預購領取時間到31日，倒數前幾天會電話提醒，若仍沒有到場，會親自到住所通知村民，另外，因三倍券需要先支付新台幣1000元，警局也特別配發驗鈔筆，避免收到假鈔。
不過，由於也有村民沒有預購就來領取。鳳林警分局提醒，可於第二波預購時間8月1日至7日攜帶健保卡或身分證件至分駐所或派出所預購，第二波領取時間為8月15日至31日。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言