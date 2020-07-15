花蓮偏鄉員警代發三倍券 自備驗鈔筆把關

紙本振興三倍券今天發送，花蓮萬榮鄉5處偏鄉村落，因沒有超商、郵局，由派出所代發，民眾自備鈔票領取，截至上午領取破百件，為避免收到假鈔，警局特別準備驗鈔筆把關。

花蓮萬榮鄉西林村、見晴村、萬榮村、明利村及紅葉村等5村，因村落沒有郵局及超商據點，由鳳林警分局西林派出所、萬榮分駐所及紅葉派出所協助發送三倍券，首波預購累積761件。

西林派出所受理306份三倍券預購，員警一早清點完數量後，由村辦公室廣播「三倍券開放領取時間」，村民陸續前往領券。搶頭香的村民說，距離最近的郵局在村落外，要騎車才能到，距離很遠，有派出所代發很方便，走路就到了。

西林派出所長高新福說，首波三倍券預購領取時間到31日，倒數前幾天會電話提醒，若仍沒有到場，會親自到住所通知村民，另外，因三倍券需要先支付新台幣1000元，警局也特別配發驗鈔筆，避免收到假鈔。

不過，由於也有村民沒有預購就來領取。鳳林警分局提醒，可於第二波預購時間8月1日至7日攜帶健保卡或身分證件至分駐所或派出所預購，第二波領取時間為8月15日至31日。