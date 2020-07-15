夏天像烤箱 宜蘭縣體操館13年來終有冷氣

宜蘭縣體操館與武術館是金牌選手的搖籃，107年亞運會中，還創造歷史，奪下2金1銀1銅的佳績，但設立13年，卻因通風不足、沒有冷氣，夏天像烤箱，讓選手熱到受不了，縣政府爭取體育署等改善，總經費5千多萬元整建，今天舉辦整建完工啟用典禮，改善鋁窗眩光、通風、照明、新增空調系統，還有更新競技體操器材，有了冷氣，選手也不因過熱影響成績或訓練。

宜蘭是台灣體操勝地，「翻滾吧男孩」名聞國際，主要組訓場地是位在羅東國中內的宜蘭縣體操館與武術館，但場館在民國96年落成之時，雖是國內極少數符合國際標準館，但設施使用多年，屋頂漏水，加上缺乏空調，館內熱如烤箱，熱昏選手，沒有遮陽，體操翻滾跳躍被閃花眼，易生摔馬的意外。

為此，宜蘭縣政府向教育部體育署積極爭取改善，獲中央補助4290萬元，縣政府配合1080萬元，總計5千多萬元，相關工程包括鋁窗眩光改善、通風改善、空調系統新增、照明改善等工程施作及競技體操器材更新，今天舉辦整建完工啟用典禮。

縣政府表示，整建改善計畫外，競技體操設備汰換更新項目，有體操彈簧地板等25項器材，發包總金額1148萬8千元，提供體操及武術器材，分別為國際廠商原廠進口品項，符合國際體操總會(F.I.G)認證及國際武術聯合會認證產品，全新體操器材到位後，體操館訓練環境更良好與安全，希望選手精進運動技能，得以更上層樓，繼續締造佳績，為國爭光。

體操武術館整建完工啟用典禮中，縣長林姿妙也為因疫情而延期的「109年全國中等學校運動會」授旗。

全中運6天賽事7月18日至23日於屏東縣登場，宜蘭縣有25校參加「109年全中運」，有田徑、游泳、體操(競技體操)、桌球、羽球、網球、跆拳道、柔道、射箭、角力、滑輪溜冰(競速)、武術等12項運動競賽。