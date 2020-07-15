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嘉邑行善團援助4500萬元 花蓮市農兵橋今起封閉改建

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市農兵橋今起封橋施工，預計工期一年半，市公所提醒用路人改道。記者王燕華／攝影
花蓮市農兵橋今起封橋施工，預計工期一年半，市公所提醒用路人改道。記者王燕華／攝影

跨越美崙溪的花蓮市農兵橋橋齡逾50年，橋身多處龜裂，鋼筋外露。市公所獲嘉邑行善團援建，出資4500萬元改建，今天起封橋施工，期計工期一年半，市長魏嘉賢提醒用路人可改走鄰近的尚志橋、十六股大道及三號橋。

農兵橋肩負往返市區及美崙地區的交通，原定去年4月開工改建，但0206大地震後，同樣跨越美崙溪的尚志橋、三號橋被震損需要修復，為避免橋梁同時施工嚴重衝擊交通，市公所與嘉邑行善團討論後，決定延後施工期程。

三號橋去年10月23日修復，尚志橋也在上月30日完工，兩座橋梁陸續通車後，農兵橋今天上午8時起封橋施工。

市公所表示，農兵橋早年由熱心民眾捐資、捐地興建，但已十分老舊，4年前縣府檢測發現橋面下陷、橋身、橋墩和橋頭都有多處龜裂，甚至鋼筋外露，有改建必要。經新城鄉前鄉長錢自立引介，長年在全台造橋鋪路的嘉邑行善團允諾出資4500萬元協助改建，改建後橋面將從原本6.5公尺拓寬為10公尺、長80公尺，也會重新規畫東西側引道。

市長魏嘉賢說，農兵橋將是嘉邑行善團在全台興建的第558座橋梁，很感謝嘉邑行善團造福鄉里。今日開工前，已在鄰近路口設置告示牌，引導用路人改走鄰近的尚志橋、十六股大道及三號橋。

市公所主秘翁美華表示，橋梁主體工程由嘉邑行善團出資施作，東西側引道工程款則由市公所自籌。至於農兵橋先前曾有是否改名的討論，翁美華說，嘉邑行善團有其命名方式，有意更名為「仁兵橋」，但原名具有歷史意義，地方文史工作者希望保留住花蓮人的記憶，目前還在討論中，希望能找到最好的處理方式。

花蓮市農兵橋今起封橋施工，市公所封閉鄰近路口，提醒用路人改道。記者王燕華／攝影
花蓮市農兵橋今起封橋施工，市公所封閉鄰近路口，提醒用路人改道。記者王燕華／攝影

修復 魏嘉賢

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