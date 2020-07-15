三倍券開跑 台東最美星空音樂會搶攻觀光市場

台東最美星空音樂會18日晚間將在長濱八仙洞舉行，由Amis旮亙樂團和台北愛樂交響樂團演出。縣府希望在紙本振興三倍券開跑使用後，以最美的星空和樂章，搶攻暑假觀光市場。

台東縣政府交通及觀光發展處今天表示，「台東最美星空音樂會」去年以「躺馬路．賞星空」的概念推出，邀請民眾恣意在馬路會場上席地或躺或坐，伴隨優美樂章徜徉整片燦爛的星空，打響台東夜晚美景知名度；今年以「星空秘境」為主題，推出綠島、東河遊憩區、關山親水公園等7場最美星空音樂會。

第3場選在長濱鄉八仙洞，帶領民眾走入時光迴廊，伴著Amis旮亙樂團和台北愛樂交響樂團的表演，一同讚嘆大自然的鬼斧神工，並安排天文老師現場說星星的故事，讓民眾在最獨特的海蝕洞欣賞閃耀的星空。

長濱鄉八仙洞是台灣最原始的文化發跡處，台東縣政府文化處日前也在長濱八仙洞舉辦「青春洋溢．校外走讀趣」閱讀活動，行動圖書館開到八仙洞外廣場樹下，長濱國中師生近百人參與，並安排音樂表演，讓學生們認識自己家園的歷史人文，也學習用文學的角度來表達自己的家園。

八仙洞是台灣最早的史前文化遺址，為台灣的一級古蹟，是舊石器時代長濱文化的發現地；擁有數10個海蝕洞奇景，也有豐富的林相及生態，登至永安洞能居高臨下看到鬼斧神工的海階地貌。