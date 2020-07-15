偏鄉三倍券鎖槍櫃保管 台東金峰鄉隨到隨領超方便

紙本振興三倍券今天發放，台東金峰鄉沒有郵局和超商，由警局分駐所代為發放，員警將三倍券鎖在槍櫃中，嚴密保管，上午僅有4人前往領取，民眾說「不用排隊，超方便」。

「請點收、簽名」，台東縣大武分局金峰分駐所值班台員警經過3道鎖打開槍櫃，將嚴密保管的三倍券取出交給民眾點收。民眾邊數邊說「真方便，不用排隊，隨到隨領」。

台東縣金峰鄉是台東縣唯一沒有超商和郵局的地方，內政部長徐國勇日前到台東視察，特別下達指令，由警方負責保管三倍券和發放。

今天上午有4名鄉民前往領取，包括代領總計發出9份三倍券。金峰分駐所長洪啟恩表示，金峰鄉首波紙本三倍券只有16名鄉民登記，民眾只要帶1千元和證件就可以領取，當場點清無誤就可離開，相當方便，且不需要排隊。

另外其他偏鄉如延平鄉，雖然只有2個人服務郵局。但也幫了整個偏鄉民眾的忙。一早就有穿著布農族服裝的村長及村民來領取，村長在領取後，也趕回村辦公室廣播通告。

包括台東市大同路郵局台東總局、太麻里鄉支局、台東市中山路支局，上午均未見排隊人潮，上午領取秩序良好。