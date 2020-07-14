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影／宜蘭青春專案聯合稽查 戲曲宣導安心快樂Fun暑假

聯合報 / 記者戴永華/宜蘭即時報導
宜蘭縣長林姿妙請家長協助規畫健康有意義的暑假休閒活動，讓孩子快樂成長、認真學習。圖／警方提供
宜蘭縣長林姿妙請家長協助規畫健康有意義的暑假休閒活動，讓孩子快樂成長、認真學習。圖／警方提供

宜蘭縣執行暑假青春專案，今天放暑假首日晚間結合「聯合稽查小組」在警察局舉行誓師大會，會中安排蘭陽戲劇團以傳統戲曲結合宣導，透過詼諧逗趣演出，展現執法意志； 隨後稽查小組出動針對PUB、KTV、電子遊戲場、網路咖啡店等青少年容易涉足的公共遊樂場所，執行臨檢查察，籲請店家遵守防疫新生活各項措施。

暑假期間警方加強執行青春專案，在今晚的誓師宣導大會中，縣長林姿妙及警察局長謝進賢等局處長帶領，齊聲高呼「無毒家園、拒絕飆車、殲滅幫派、遠離霸凌、掃蕩色情、杜絕詐欺」。謝進賢表示，此次宣導誓師活動，除了結合地方文化戲曲展現新貌外，更邀請宜蘭縣義勇警察大隊、民防大隊、志工大隊暨交通義勇警察大隊大隊長到場參與宣誓，展現全民一心守護宜蘭的理念與堅持。

縣長林姿妙表示，今年因為疫情緣故而延後放暑假，青少年放假期間不要涉足不良場所，歡迎7月18日到8月30日到冬山河親水公園參加免費的「童玩星光樂園」活動，欣賞最美麗的夜間水舞秀，安心快樂Fun暑假。

縣政府將秉持「關懷與宣導先行」、「輔導與制約併重」原則，打造家長放心、學生安心、社會清新的學習環境，林姿妙也請家長協助規畫健康有意義的休閒活動，讓孩子快樂成長、認真學習。

宜蘭警方在放暑假第一天，邀請相關各局處長及義勇警察大隊、民防大隊、志工大隊等單位人員參與青春專案聯合稽查誓師大會。圖／警方提供
宜蘭警方在放暑假第一天，邀請相關各局處長及義勇警察大隊、民防大隊、志工大隊等單位人員參與青春專案聯合稽查誓師大會。圖／警方提供
暑假首日的青春專案聯合稽查誓師大會，安排蘭陽戲劇團以傳統戲曲結合宣導，透過詼諧逗趣演出，展現執法意志。圖／警方提供
暑假首日的青春專案聯合稽查誓師大會，安排蘭陽戲劇團以傳統戲曲結合宣導，透過詼諧逗趣演出，展現執法意志。圖／警方提供

警察 林姿妙 疫情

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