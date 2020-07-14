收割期連飆38度高溫 花蓮富里米出現胴裂災情

花蓮縣最南端的富里鄉是重要稻米產區，今年4月中旬才因低溫影響，出現水稻不稔實現象而減產，獲農委會公告救助，近來又因持續高溫，出現米胴裂情形，碾米過程出現大量碎米，嚴重影響稻米品質，農友呼籲政府應該重視高溫對農作物造成的農損。

富里地區水稻栽種面積約3000公頃，生產的富麗米深受消費者喜愛，但今年一期作多災多難，春天因氣溫一下高一下低，導致水稻不稔實，上月一期作收割期，又逢連續高溫，縱谷地區有好幾天飆逾攝氏38度，讓富里稻米出現米胴裂現象。

富里鄉農會總幹事張素華說，受天候影響，種植面積占全鄉三分之二的高雄139號，減產2成，一期作的香米更僅收了5、6成；上月收割期，好幾天都飆到攝氏38、39度，田間還沒收割的稻子曬到含水率太低，出現米心胴裂現象，雖然肉眼看不出，但碾米時容易造成米粒橫斷、碎裂等情書，浸水後米粒不完整，嚴重影響稻米品質及米飯口感。

張素華表示，因稻米減產，今年經過會員代表大會、理事會決議後，提高契作稻米收購價格，去年二期作每包60公斤穀子價格1500元，今年一期作收購價是1550元。

她說，農會對於收購的稻穀都有嚴格要求，要經過300多種農藥殘留檢測，才能入倉，但今年溫度真的太高導致米胴裂，還有碾米商懷疑「是不是機器壞掉了，不然怎麼碾出來的米都碎光光」，她希望政府能重視高溫造成的農損，予以協助。