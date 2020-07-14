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花蓮縣府撤銷卜蜂設場證照 議會要求提供公文

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮縣議會臨時會今天開議，做成決議要求縣府提供卜蜂撤照公文。記者王燕華／攝影
花蓮縣議會臨時會今天開議，做成決議要求縣府提供卜蜂撤照公文。記者王燕華／攝影

卜蜂集團在花蓮購地擬設場養雞，花蓮縣政府日前表示已完成相關行政程序，予以撤照，並於10日將行政處分書寄送申請人。今天議會臨時會上，在多名議員要求下，議會做出決議要縣府提供公文，縣府表示會遵照辦理。

縣議會今召開臨時會，縣議員楊華美臨時提案，詢問卜蜂養雞場案縣府撤照後續，要求主動向民眾說明溝通；包括楊華美、莊枝財、李秋旺、笛布斯．顗賚等多位議員，都要求縣府提供撤照公文；主持會議的副議長潘月霞裁示縣府必須提供。

縣府行政暨研考處長林金虎答詢表示，公文涉及政府資訊公開法、檔案法及個資法等三法，若有民眾提出申請調閱公文，會予以斟酌，在法規限制下，能給多少，就提供多少。副秘書長張逸華說，議會決議一定遵照辦理。

卜蜂設場案引起地方對畜牧場的憂慮，近日有民眾質疑玉里鎮三民養殖專區畜牧業者汙染秀姑巒溪水質，縣府今天表示，今年度已稽查44家次，都符合環保規定。

此外，環保署每月進行秀姑巒溪水質監測資料分析，玉里大橋、太平溪及瑞穗大橋3測站河川染指數屬於未（稍）受汙染或輕度汙染，比對分析研判秀姑巒溪河川水質現況與三民地區畜牧業行為沒有明顯關聯。

對於卜蜂原本預計設場造成民眾擔憂汙染環境，花蓮縣政府強調，第一時間已聽到民眾心聲，並撤銷卜蜂集團目前在花蓮縣境內的所有設廠相關執照。

縣府表示，對於未來大型畜牧場設置，已委請國立東華大學專家、學者成立諮詢委員會，先收集各方意見，後續規畫在北中南區鄉鎮市召開3場次公開說明會，要擬訂「花蓮縣新設置畜牧業管理自治條例」，未公告施行前暫停縣內新設畜牧業者申請。

縣府強調，從未反對縣民從事畜牧經營事業，但是堅決反對畜牧業者汙染環境的行為。除了稽查管制外，也積極爭取中央補助，處理畜牧業廢水問題，目前已在三民地區成立沼氣發電設施，處理玉里及瑞穗地區8家畜牧場的畜牧糞尿，對於設備老舊、不合時宜的畜牧業者，輔導改善更新設備，做好周遭環境的清潔整理。對於無法改善設備環境的畜牧業者，將秉持「勤查重罰」原則，加強稽查管制，情節重大甚至可以勒令停工。

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