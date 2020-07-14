快訊

新加坡大選落幕：執政黨得票率下跌 說明什麼？

大同股東會改選爭議 金管會：大同即日起不得自辦股務

花蓮消防局無腳本救援演習 磨合各單位默契

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣消防局進行無腳本震災演練，增加防災團隊的災害應變能力。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣消防局進行無腳本震災演練，增加防災團隊的災害應變能力。圖／花蓮縣消防局提供

花蓮地震頻繁與蘇花改通車，顯得事故救援更加重要。花蓮縣消防局以「無腳本」的方式事故救援演練，不但重現0206強震的救災歷程，也在中仁隧道模擬交通事故救援，演練災害發生時的應變程序及防護措施，加強實地操作經驗，以增加未來防災與救災應變能力。

蘇花改通車後，提升花蓮交通便利性，車流量增加，縣府與公路總局封閉中仁隧道，進行隧道事故救援進行演練，模擬隧道內發生交通事故，冒出大量濃煙，遮蔽隧道內視線，造成多車嚴重回堵的情境下，強化隧道事故救援效能。

除此之外，消防局在花蓮市國興里舉行震災救援演練，重現0206花蓮強震時的救災歷程，演練內容包括住宅區遭遇土石流、地震等災害情境，演練十分逼真。緊接著震災初期自救工作，模擬黑鷹直升機運送到倒塌建築物搜救工作，慈善單位協助開設收容所，逼真還原當時的震災救援，增加防災團隊的災害應變能力。

花蓮縣長徐榛蔚表示，以「無腳本」方式進行隧道事故救援演練，磨合縣府與公路總局、宜蘭縣消防局的救援合作默契，更能驗證應變作業流程是否可行，給予待救者最大的安全保障。

花蓮縣府與公路總局封閉中仁隧道，進行隧道事故救援進行演練。圖／花蓮縣消防局提供
花蓮縣府與公路總局封閉中仁隧道，進行隧道事故救援進行演練。圖／花蓮縣消防局提供

事故 0206花蓮強震

延伸閱讀

花蓮松園別館裝置藝術遭利刀割毀 館方急報警

M113軍容美哉 老牌裝甲車編隊夜奔花蓮空軍基地反特攻

沒公德！花蓮松園別館裝置藝術被割爛 館方已報警

花蓮傳自殘遊戲入侵國中校園 教育處：緊急調查

相關新聞

花蓮縣府撤銷卜蜂設場證照 議會要求提供公文

卜蜂集團在花蓮購地擬設場養雞，花蓮縣政府日前表示已完成相關行政程序，予以撤照，並於10日將行政處分書寄送申請人。今天議會...

鼻血流不停！ 台東老翁鼻腔夾出7公分長水蛭

「阿公，你鼻孔流鼻血！」台東72歲老翁近日不斷流鼻血，今天求助耳鼻喉科，才發現右鼻腔內藏了一隻7公分長的水蛭，老翁嚇得表...

影／紙風車到基隆有譜？二度要塞司令部場勘表示很喜歡

紙風車今天二度到基隆要塞司令部看場地，市長林右昌表示，他非常期待紙風車劇團能進駐基隆，把這裡當表演訓練、道具創作工坊。紙...

影／炎夏也是讀書天 台東行動圖書館開到八仙洞風景區

炎炎盛夏也是讀書天！台東縣文化處為推動地方閱讀風氣，今天上午別開生面將「行動圖書館」專車開到長濱鄉八仙洞風景區，在大樹的...

小黃間LINE貼圖行銷基隆 翻白眼林右昌形象崩壞撩落去

為行銷基隆在地觀光，市府推出LINE基隆主題貼圖，今天上架，市長林右昌今天和作者在地插畫家「小黃間」林家維合體，希望使用...

守護長輩 台東「高齡智能守護計畫」今啟動

經濟部工業局支持下，台東縣政府與耀群科技、智慧時尚公司合作，首推「高齡智能守護計畫」，透過智慧裝置，讓東河、關山、大武3...

台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

省道台9線台東初鹿段，南下344公里竟出現3種速限，從最高60公里、40公里，到最低25公里，有趣的是這距離僅30公尺，...

南澳設原鄉日照中心 賠錢也要做

宜蘭第一家、全國第二家的原鄉部落日照中心昨天在南澳鄉成立，名為「宜蘭縣聖若瑟社區長照機構」，由天主教靈醫會經營管理，由於...

台泥和平廠燒垃圾案 環差初審過了

花蓮縣內沒有垃圾焚化爐，長期以來送宜蘭利澤焚燒，台泥計畫在花蓮和平廠區推動水泥窯燒垃圾，昨天進行第三次環差初審。台泥董事...

求財靈廟看過來 宜蘭慶和廟將發放招財金當「錢母」

宜蘭市公所與求財名廟慶和廟共推「金蟾鼠錢來」招財金，訂7月30日、31日的兩天上午9點，分別在南館市場及綠九市場，由市長...

宜蘭第一、全國唯二原鄉日照中心成立 就算賠錢也要做

宜蘭第一、全國唯二的原鄉部落日照中心今天在南澳鄉成立，名為「宜蘭縣聖若瑟社區長照機構」由天主教靈醫會經營管理，由於原鄉人...

名列全台10大免費戲水景點 暖暖親水公園18日開放玩水

基隆暖暖親水公園曾列名全台10大免費戲水景點，基隆市長林右昌今天宣布2020基隆親水季、暖暖森呼吸活動18日登場，號召市...

熱門新聞

李婉鈺分享做冰滴咖啡 網友歪樓問：這是您的睡衣嗎？

港湖女神意外曝光賴品妤性感中空照 網友驚呼「腰到底多細？」

台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

溪湖糖廠小火車連假被撞翻...即日起優待溪湖人乘車

白沙屯媽祖回宮安座 管委會：進香非常成功、非常圓滿

軍人退休轉職青農 他為當農夫投入千萬退休金

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。