花蓮消防局無腳本救援演習 磨合各單位默契
花蓮地震頻繁與蘇花改通車，顯得事故救援更加重要。花蓮縣消防局以「無腳本」的方式事故救援演練，不但重現0206強震的救災歷程，也在中仁隧道模擬交通事故救援，演練災害發生時的應變程序及防護措施，加強實地操作經驗，以增加未來防災與救災應變能力。
蘇花改通車後，提升花蓮交通便利性，車流量增加，縣府與公路總局封閉中仁隧道，進行隧道事故救援進行演練，模擬隧道內發生交通事故，冒出大量濃煙，遮蔽隧道內視線，造成多車嚴重回堵的情境下，強化隧道事故救援效能。
除此之外，消防局在花蓮市國興里舉行震災救援演練，重現0206花蓮強震時的救災歷程，演練內容包括住宅區遭遇土石流、地震等災害情境，演練十分逼真。緊接著震災初期自救工作，模擬黑鷹直升機運送到倒塌建築物搜救工作，慈善單位協助開設收容所，逼真還原當時的震災救援，增加防災團隊的災害應變能力。
花蓮縣長徐榛蔚表示，以「無腳本」方式進行隧道事故救援演練，磨合縣府與公路總局、宜蘭縣消防局的救援合作默契，更能驗證應變作業流程是否可行，給予待救者最大的安全保障。
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