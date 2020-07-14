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花蓮松園別館裝置藝術遭利刀割毀 館方急報警

中央社 / 花蓮縣14日電

花蓮松園別館百年松樹林立，除了具歷史意義，也是重要自然生態教室，不過，園區內昆蟲裝置藝術及七里香圍籬疑遭人惡意破壞，館方已經報警，呼籲民眾共同維護文化藝術。

松園別館位在美崙山，環境清幽，正對美崙溪出海口，可以俯瞰太平洋，是知名歷史文化景點，也因為生態豐富，館方去年起將園區內可觀察到的昆蟲，製作成「放大版模型」。

館長羅曼玲今天表示，13日陸續發現園區七里香圍籬、昆蟲裝置藝術遭破壞，因園區四周都是矮圍籬，起初以為是野狗晚上闖進所致，但仔細觀察，裝置藝術跟圍籬都有直線條等規律的刮痕，懷疑是有心人士所為。

羅曼玲說，包括螢火蟲、獨角仙和瓢蟲等裝置藝術都有大面積破壞痕跡，外皮包覆的泡棉被挖掉，露出支撐作用的鋼筋，細看多處是垂直痕跡，懷疑是遭利刀割毀再破壞。

羅曼玲說，遭破壞的部分要修復有困難，藝術品價值不是用金錢衡量，不少入園民眾看到昆蟲被破壞都很難過，目前規劃鋼筋部分會先清潔、包覆，保留昆蟲破壞的樣貌警惕民眾，共同維護文化藝術。

美崙派出所長林子揚表示，警方獲報後，正積極調閱周邊監視器調查中，盡快找出犯案兇手。

裝置藝術 修復 館長

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