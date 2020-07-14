影／紙風車到基隆有譜？二度要塞司令部場勘表示很喜歡

紙風車今天二度到基隆要塞司令部看場地，市長林右昌表示，他非常期待紙風車劇團能進駐基隆，把這裡當表演訓練、道具創作工坊。紙風車執行長李永豐說，已看了不少地方，他看了要塞司令部場地他們很喜歡，但還要就空間、經費及水電等很清楚詳細的評估。

市長林右昌表示，紙風車今天是第二次來要塞司令部來看場地，他非常期待紙風車劇團能進駐基隆，因為大家都知道紙風車公益性很高，是國際知名的團隊，如果能進駐將是很大的能量，對未來城市的發展很有助益。要塞司令部目前花費1億多元正在進行古蹟修復，最晚明年初會完成，他很希望紙風車可以把這裡當表演訓練、道具創作工坊。

紙風車執行長李永豐說，到目前已會勘了幾個地方，紙風車是非營利機構，因為經費不多，加上這次火災的損失相當慘重，對他們而言，不少縣市熱心提供場地，但他們必須就空間、經費及水電等要有很清楚詳細的考量，可能要1、2年的審慎評估，看場地是否適合。

李永豐指出，看了要塞司令部場地他們很喜歡，要和文化局、市長再繼續溝通，但不只是考量做為倉庫，而是要做為展演的空間，並且能和當地的表演團體給合，這樣才能成功融入地方，並且帶動地方的展演。

導演吳念真表示，感謝市長林右昌給紙風車一個機會，這個地方是他第一次來，以前有聽過，今天親自來了發現很漂亮，建築的氛圍很親切，也很有情感，因建築和他畢業的基隆中學一模一樣，也是拍片很好的地方，這裡已經算是古蹟了，如果只是當倉庫真的是「大逆不道」，也太可惜了。