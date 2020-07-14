小黃間LINE貼圖行銷基隆 翻白眼林右昌形象崩壞撩落去

為行銷基隆在地觀光，市府推出LINE基隆主題貼圖，今天上架，市長林右昌今天和作者在地插畫家「小黃間」林家維合體，希望使用貼圖把基隆行銷出去。有8張超萌療癒的可愛貼圖，還有林右昌不計形容配出的16張動態貼圖，有各種誇張表情動作，如翻白眼等，歡迎民眾下載。

插畫家林家維是基隆人，從小愛畫畫，創立插畫品牌「小黃間」，他說，黃色代表溫暖、暖馨的顏色，他在黃色調的空間，繪製很多可愛風貼圖，希望傳達溫暖，將自己對日常觀察在創作中展現。

他表示，基隆近幾年來改變很大，有了各式各樣豐富景點與美食，在官方貼圖「潮基隆feat.小黃間」，他繪製8張超萌療癒可愛貼圖，從廟口夜市吃美食、碧砂漁港吃蟹、市鳥黑鳶，再到近年超夯「台版威尼斯」正濱漁港彩色屋、望海藍帶自行車道、海洋廣場看郵輪聚會及「台灣龍珠」基隆嶼，巧妙呈現濃厚道地基隆元素。民眾只要加入基隆市政府LINE官方帳號，即可擁有此貼圖。

另外，「KEELUNG小語」，則是以林右昌為主角，畫出16張日常語彙搭配誇張表情動作，林右昌不計形象有各種表情，想要獲得貼圖的民眾可參加「魅力基隆」FB粉絲團贈獎活動，還有機會抽中拍立得相機。

林右昌表示，同仁向他說，平時忙著拚市政，認真、專業理性與正經形象，建議接地氣拋開偶包。這次行銷基隆，不計平時形象有較大的反差，這為讓基隆更活潑、大家注意基隆，更有效行銷基隆。他說，其中拍攝翻白眼的無言，當時讓他感到最困難，突破障礙一次就完成。