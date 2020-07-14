花蓮傳自殘遊戲入侵國中校園 教育處：緊急調查
花蓮有國中家長反映，發現學生間流傳一款引導學生自殘的「藍鯨遊戲」，憂心引起意外憾事。花蓮縣教育處今天表示，已緊急通知各校老師協助調查，也會加強在校園及補習班宣導。
花蓮縣議會今天召開第19屆第9次臨時大會，國民黨籍縣議員魏嘉彥指出，花蓮某國中校園流傳「藍鯨遊戲」，且成立Line通訊群組，以任務式的自殘遊戲，教唆國中生比較誰更敢玩。
魏嘉彥指出，藍鯨遊戲源自於俄羅斯的社群網路遊戲，透過洗腦的方式，鼓勵玩家在時間內完成自殘任務，最終任務是「自殺」，2013年流傳後，陸續在全球各地蔓延，有不少青少年因參與活動而傷亡。
魏嘉彥指出，有家長昨天晚上緊急反映，班上有不少學生被拉進疑似「藍鯨遊戲」群組，也有不知名人士主動加好友，有學生因不理解，非常害怕。
他也出示某國中家長群組對話，有家長反映，憂心孩子為了氣魄表現，跟著做出傷害自己的行為；也有家長說，難怪孩子會詢問他「死亡是什麼感覺」。
魏嘉彥指出，由於明天就要放暑假了，憂心學生放假期間沉迷網路，又沒師長在身邊關心，呼籲縣府要盡快作為。
花蓮縣教育處副處長翁書敏接受媒體採訪指出，過去有聽過這款遊戲，沒接獲學校回報有學生接觸這款遊戲，經議員反映後，已請3名駐區督學在全縣國中小進行了解及宣導，因適逢暑假，宣導範圍也擴大到各補習班，會盡快彙整調查內容，向議員報告。
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