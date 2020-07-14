高溫影響農作 花蓮富里米歉收

今年入夏以來，高溫不斷創紀錄，全台最高溫多次落在花蓮段縱谷，其中位於縱谷的富里鄉今年一期稻作因高溫而歉收，也有出現米胴裂的情形，嚴重影響稻米品質。

富里鄉為台灣東部農業精華區，也是東部米倉之一，稻米種植面積約2500公頃。富里鄉農會總幹事張素華今天受訪表示，富里米今年受氣候影響，農民收成幾乎都減產。其中一期作「香米」品種只收5、6成，「高雄139」品種也只收8成。

張素華指出，這一期就算收成的稻穀也會出現米胴裂的情形，一般米胴裂會造成米粒橫斷、不規則裂縫、或碎米等情形。由於肉眼難以察覺，遇水之後，才會碎裂，影響米飯品質，希望消費者能體諒。

張素華說，農委會農糧署從2017年開始推出「水稻區域收穫保險」商品，保障範圍包括稻米生產過程常因遭受天然災害，或病蟲危害而造成的產量損失。富里鄉農民約超過2/3有投保，去年曾啟動理賠每1000公頃理賠新台幣6896元，今年也將協助農民申請。