台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

省道台9線台東初鹿段，南下344公里竟出現3種速限，從最高60公里、40公里，到最低25公里，有趣的是這距離僅30公尺，等於每10公尺一種速限。駕駛開玩笑說，「這是考驗剎車系統」。另有駕駛表示，「按速限規定開，就是緊急剎車的概念」。

公路單位表示，主要日前該路段有工程施工，工程單位於施工結束後，沒有把工區速限號誌牌移除，該路段速限為60公里，不過，由於該路段有多處岔路，且南下車道為下坡段，提醒用路人還是要小心減速慢行，至於工區速限號誌牌會請廠商移除。

「一般人應該不會真的看工區速限號誌牌開車吧！」林姓駕駛說，如果真的按規定來開，要在30公尺內，車速從60公里一下降到25公里，就是緊急剎車的概念，後方車輛一個不注意，就會追撞上去了，不過，這路段好像都沒發生事故，表示沒人會去遵守啦。