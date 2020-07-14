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台東省道30公尺內從60下降25公里 駕駛：這叫緊急剎車

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
省道台9線台東初鹿段，南下344公里竟出現3種速限，從最高60公里、40公里，到最低25公里，速限距離相差10公尺。記者尤聰光／攝影。記者尤聰光／攝影
省道台9線台東初鹿段，南下344公里竟出現3種速限，從最高60公里、40公里，到最低25公里，速限距離相差10公尺。記者尤聰光／攝影。記者尤聰光／攝影

省道台9線台東初鹿段，南下344公里竟出現3種速限，從最高60公里、40公里，到最低25公里，有趣的是這距離僅30公尺，等於每10公尺一種速限。駕駛開玩笑說，「這是考驗剎車系統」。另有駕駛表示，「按速限規定開，就是緊急剎車的概念」。

公路單位表示，主要日前該路段有工程施工，工程單位於施工結束後，沒有把工區速限號誌牌移除，該路段速限為60公里，不過，由於該路段有多處岔路，且南下車道為下坡段，提醒用路人還是要小心減速慢行，至於工區速限號誌牌會請廠商移除。

「一般人應該不會真的看工區速限號誌牌開車吧！」林姓駕駛說，如果真的按規定來開，要在30公尺內，車速從60公里一下降到25公里，就是緊急剎車的概念，後方車輛一個不注意，就會追撞上去了，不過，這路段好像都沒發生事故，表示沒人會去遵守啦。

另也有駕駛開玩笑說，「30公尺一下減速，這是考驗剎車系統。」轎車、機車應該還來的及，但要大車一下在30公尺內減速到25公里，恐怕很難。且公路旁設置這麼多的號誌牌，看了也會眼花撩亂，沒有使用的該移除就移除。

省道台9線台東初鹿段，南下344公里竟出現3種速限，從最高60公里、40公里，到最低25公里，速限距離相差10公尺。記者尤聰光／攝影
省道台9線台東初鹿段，南下344公里竟出現3種速限，從最高60公里、40公里，到最低25公里，速限距離相差10公尺。記者尤聰光／攝影

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