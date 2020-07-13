求財靈廟看過來 宜蘭慶和廟將發放招財金當「錢母」

宜蘭市公所與求財名廟慶和廟共推「金蟾鼠錢來」招財金，訂7月30日、31日的兩天上午9點，分別在南館市場及綠九市場，由市長江聰淵親自發送限量招財金，每場次各1000份，民眾領到招財金後可放在錢包當「錢母」，吸引更多貴人相助，帶動財運亨通。

宜蘭市公所為響應振興三倍券，除了鼓勵民眾消費刺激經濟，也希望經濟流動如活水般，讓所有民眾受益，特別與宜蘭慶和廟合作推出限量招財金。市長江聰淵今天在宣傳活動表示，振興三倍券是為了帶動實質消費，市公所發送招財金希望鼓勵民眾聰明消費，「讓花出去的錢，招來更多財運」。

宜蘭市慶和廟建於西元1815年，至今205年歷史，除了主祀輔順將軍外，也陪祀土地公與虎爺，二者都被視為求財神祗；與一般財神廟不同的是，慶和廟求的是「貴人財」，無論做生意、業務員或上班族，「人和」都是事業順利的重要因素，因此慶和廟也被視為求財靈廟。

慶和廟主委陳漢榮建議，領取到招財金後不要花掉，可以放在平常使用的錢包裡，做為「錢母」，吸引更多貴人相助，帶動財運亨通。