照顧部落長者 宜蘭原民區首家日照中心揭牌

宜蘭縣原住民族地區第一家日照中心由財團法人天主教靈醫會設立，今天在聖若瑟天主堂旁舉行「宜蘭縣私立聖若瑟社區長照機構」揭牌儀式，盼讓部落長輩能在熟悉的環境在地老化。

宜蘭縣政府衛生局表示，根據宜蘭縣長期照護服務管理所統計，南澳鄉長照需求人數約274人，目前使用人數約為154人，使用率達56.2%，但服務仍以居家式及機構式為主，缺少社區式日間照顧。

在衛生福利部經費補助下，縣府規劃建置以「部落」為主的微型日間照顧中心，提供原鄉長者連續性的照顧服務，包含日常生活照顧服務、營養服務、交通接送服務，社會參與服務等，打造具有民族特色的長照服務，以符合原住民族長者需求。

機構負責人呂若瑟神父表示，這個微型日照中心取名「聖若瑟社區長照機構」是為延續加拿大籍華思健神父辛苦創建「南澳聖若瑟天主教堂」的精神，同時也是醫師的華神父當時在南澳鄉行醫和傳教，對村民而言不僅是精神依靠，更是生活照顧的重要支柱。

呂若瑟說，在長照資源相對薄弱的南澳鄉，天主教靈醫會責無旁貸承接醫療照護使命，盼為原鄉長輩打造一個延緩老化、活躍老化、在地老化的安心好所在。

宜蘭縣長林姿妙指出，縣府將持續配合中央推動長照政策，布建原住民地區長照機構，確保縣內各鄉鎮市及原鄉地區，均具多元且普及的照顧資源，保障長輩與照顧者的尊嚴及權益。