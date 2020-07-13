全國原民運動會Q版「長鬃山羊」吉祥物 宜蘭辦票選命名

全國原住民運動會明年由宜蘭承辦，縣政府設計傳統獵物「長鬃山羊」當成吉祥物，造型可愛，即日起至7月24日舉辦命名活動，邀請全國民眾從網路中票選名字，每天可投票，獎品有平板電腦、骨傳導式藍牙運動耳機及無線藍牙耳機等，月底公布得獎幸運兒。

兩個Q版造型可愛的「長鬃山羊」，一個穿著阿美族的傳統服飾，一個穿著泰雅族的傳統服飾，主辦單位各提出5個名字，公的長鬃山羊有達羊、咩哥、米特、噶噶及羅卡，母的長鬃山羊有喜莉、喜妹、喜麗、美米及喜歷，目前以「咩哥」及「喜妹」名字的得票較高，歡迎大家上網選出「長鬃山羊」最佳命名，網址https://110sportvote.ilc.edu.tw/。

兩年一度的全國原住民運動會明年3月19日至22日在宜蘭舉行，各地共有5千多人齊聚宜蘭，17個比賽項目場地分布在大同鄉及南澳鄉兩個原鄉，另有宜蘭及羅東運動公園，部分學校也會有賽事。

除了比賽競技外，縣府特別在羅東文化工場以及大同鄉、南澳鄉兩個原鄉設立三大園區，舉辦原住民族嘉年華會盛宴，有表演、美食及藝文展示，交流連絡情誼。