台東縣議會舊址修復動工 紀念呂阿玉盼成藝文景點

由建築工作者呂阿玉打造的台東縣歷史建築「台東縣議會舊址」去年獲文化部修復經費，今天舉行動工。台東縣長饒慶鈴期盼完工後提供藝術及成為具歷史意義的美麗新景點。

這棟由建築工作者呂阿玉打造的建築物，位於台東市中心交通要道更生路，建於民國53年，議會在87年搬遷。年代雖然才50餘年，但倒T字型建物與交錯層次防風防塵的窗戶設計，具技術史價值並呈現地域風貌，更曾是台東縣民意最高殿堂，103年5月被縣府指定為「歷史建築」。

饒慶鈴表示，台東有不少呂阿玉設計的建築物，93年興起一波尋找呂阿玉設計的建築物風潮。縣府3年前啟動修繕行動，動工前經過調查研究與設計兩個階段，並獲文化部文化資產局補助新台幣1950萬元、縣府自籌1050萬元，總計3000萬元，將進行第一期工程，未來也將繼續爭取第二期修復工程經費。

出席動工典禮的民進黨籍立委劉櫂豪指出，台東縣議會舊址與被拆掉的「洞洞館」都是台東建築工作者呂阿玉的作品。呂阿玉是國科會數位典藏計畫「台灣建築史」中唯一的台東人，對於台東的建築史而言，占有重要地位。

103年台東縣政府拆除「洞洞館」引起縣民對於古蹟保存的關注，劉櫂豪協助呂阿玉的兒子呂志宏將舊議會提報為歷史價值的建物；呂阿玉的外孫黃朱平傳承了文化素養，透過不同的藝術創作形式來呈現，協助保存歷史及城市的記憶。

劉櫂豪說明，縣議會舊址的古蹟修復計畫期程預計110年3月完成，計畫除了古蹟修復外，後續將藉由整合串聯環境創造以展示舊議會紀念館，以及建築創造者呂阿玉為主題，成為兼具文化創意產業推廣與教育目標的多功能展示紀念館。

呂阿玉（1929-2003）是台中豐原人，台中州立工業學校建築科畢業，18歲時因父親辭世，依親台東，在台東縣政府建設局擔任技士。戰後偏遠的台東，幾乎找不到建築人才，呂阿玉沒有建築師執照，憑藉自我學習，並在官方默許下，設計監造官廳、農會大樓、民間建築等，45年的公職生涯中，為台東留下一座又一座充滿個人風格的建築作品。

被稱為「洞洞館」經典作品的台東稅捐處舊館，52年2月28日完工，設計融合台東在地特色，兼具藝術與層次的美感。103年當時拆除時，地方文史工作者當時發起聯署反對拆除。