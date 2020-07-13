基隆親水季18日登場 暖暖公園沁涼一夏
基隆親水季將從18日起在暖暖親水公園登場，市長林右昌今天前往視察並與搶先體驗的孩童們戲水同樂，玩得不亦樂乎，邀請大家一起來暖暖戲水消暑。
基隆市長林右昌接受媒體聯訪表示，暖暖親水公園是全台十大免費戲水景點之一，18日起開始對外開放，歡迎基隆市和外縣市民眾來到暖暖歡樂戲水，「要歡樂、要開心，就到暖暖來」。
暖暖區長蔡春堂指出，18日當天上午會先舉辦親子悅讀為開幕活動暖身，開幕儀式現場也會免費發送冰棒、養樂多和氣球。公所今年並規劃「基隆親水季，暖暖森呼吸」一系列生態健行活動，讓民眾欣賞暖暖的另一種風情。
暖暖區公所表示，親水公園噴水遊戲設施從18日起開放至8月30日，開放時間為每日上午10時至11時30分和下午4時至5時30分，由於每週一和週五必須清潔維護及換水，因此不對外開放。
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