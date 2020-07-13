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名列全台10大免費戲水景點 暖暖親水公園18日開放玩水

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌宣布2020基隆親水季、暖暖森呼吸活動18日登場，今天安排親子活動試玩，園區滿是小朋友的歡笑聲。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌宣布2020基隆親水季、暖暖森呼吸活動18日登場，今天安排親子活動試玩，園區滿是小朋友的歡笑聲。記者邱瑞杰／攝影

基隆暖暖親水公園曾列名全台10大免費戲水景點，基隆市長林右昌今天宣布2020基隆親水季、暖暖森呼吸活動18日登場，號召市民們到暖暖親水公園「歡樂玩一夏」，也歡迎外縣市民眾一起來基隆玩水。

基隆親水公園設施本月18日正式全面啟用，暖暖區公所今天上午在親水公園看台，與辦親子悅讀活動暖身，接著就讓大小朋友先體驗水柱、戲水池等設施，現場洋溢小朋友的歡笑聲。

林右昌說，暖暖親水公園在夏季開放戲水是年度大事，很多市民都很期待。今年親水季18日開幕，8月30日結束，歡迎本地和外地民眾都來歡樂玩一夏，要清涼，要開心，就到暖暖來。

暖暖區公所表示，親水季期間的周二、三、四、六、日的上午10點到11點半、下午4點到5點半，親水公園的噴水遊戲就會啟動，18日開幕當天提前到上午8點開放入場。周一、周五進行清潔維護及換水作業，不開放戲水。

暖暖區長蔡春堂表示，配合親水季登場，區公所另規畫一系列生態健行線，「山野親子藍染DIY」、「暖壽山古徑尋幽」、「過港河濱公園樂活健走森呼吸」3條路線，各有不同風情，讓民眾好好欣賞暖暖的好山好水，歡迎民眾到暖暖區公所臉書社團查詢及報名。

前往暖暖親水公園遊玩，車輛可停在水源路旁，走過親水吊橋就可抵達。搭乘大眾運輪工具可搭1088(南港-暖暖)快捷公車、R86(幸福華城-七堵)、602(基隆火車站-暖暖)、603(基隆火車站-暖東峽谷)、605(基隆火車站-龍門谷)、606(七堵-四腳亭)在暖暖區公所站下車。搭火車從暖暖火車站到親水公園，步行時間約10分鐘。

基隆市長林右昌宣布2020基隆親水季、暖暖森呼吸活動18日登場，今天安排親子活動試玩，園區滿是小朋友的歡笑聲。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌宣布2020基隆親水季、暖暖森呼吸活動18日登場，今天安排親子活動試玩，園區滿是小朋友的歡笑聲。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌宣布2020基隆親水季、暖暖森呼吸活動18日登場，今天安排親子活動試玩，園區滿是小朋友的歡笑聲。記者邱瑞杰／攝影
基隆市長林右昌宣布2020基隆親水季、暖暖森呼吸活動18日登場，今天安排親子活動試玩，園區滿是小朋友的歡笑聲。記者邱瑞杰／攝影

基隆 火車站 親子

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