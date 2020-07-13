托育人員疑不當照顧 台東縣政府調查

台東市傳出一歲半女童遭幼兒園保育員掌摑臉頰，女童母親控訴女兒臉上不只留下指印，且5天內流3次鼻血。台東縣政府昨天晚間發布新聞指出，已啟動調查，托育人員暫停現職。

女童被掌摑發生在6月15日，但女童母親直到7月10日才將此事張貼在臉書「爆怨公社」，控訴蔡姓保育員施暴。女童母親指出，當她通報社會局後，托育中心與公部門主管似有意要她大事化小，但她希望不要再有其他孩子受害。貼文一出隨即引起公憤，網友撻伐疑似施暴的保育員。

台東縣政府社會處表示，托育人員疑似不當照顧一事，第一時間已啟動相關調查機制，分別為行政調查及兒童保護案件調查程序，針對此名托育人員、家長、托嬰中心主任及其他工作人員等訪談，並做成相關紀錄。

台東縣政府社會處指出，對於幼童照顧品質採最高標準把關，並告知家長後續處理程序，事件發生時幼兒照顧部分已由家長決定自行照顧暫不送托。針對這名托育人員，社會處也決議請其暫停現職靜候調查結果，釐清案情後再議，以保障幼兒安全。

此外，縣府已邀集小兒科醫生、專家學者及實務工作者，擇日召開評估會議，針對事件相關訪談紀錄、文件及監視畫面檢視評估，以確保兒童及托育人員雙方權益。

台東縣政府社會處表示，如調查屬實，針對托育人員將以違反兒童及少年福利與權益保障法處以新台幣6萬元以上至60萬元以下罰鍰，並得公告其姓名和名稱；托嬰中心可依法處以6萬元以上60萬元以下罰鍰，命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰；情節嚴重者，得命其停辦1個月以上1年以下，或停辦並公告名稱及負責人姓名。