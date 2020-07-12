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社工師國家考試在即 台東縣長今帶考生拜神求好運

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣長饒慶鈴在活動中擔任「智慧開竅官」，持文昌筆點考生天靈蓋，象徵開啟智慧。記者羅紹平／翻攝
台東縣長饒慶鈴在活動中擔任「智慧開竅官」，持文昌筆點考生天靈蓋，象徵開啟智慧。記者羅紹平／翻攝

今年度社會工作師國家考試即將在8月1、2日登場，台東縣政府今天辦理社會工作師考前衝刺班，協助縣內社工人員取得專業證照，中午更由台東縣長饒慶鈴帶著100位考生求神庇佑，先由牧師帶領向上帝祈禱，再由縣長饒慶鈴帶考生祭拜文昌帝君，藉「神助攻」，祝福考生文思泉湧，下筆如有神助， 金榜題名。

今天活動由台東縣社會處主辦，基於尊重宗教信仰多元，以自由參加形式，共有100多位考生報名，先由牧師帶領考生禱告，再由饒慶鈴帶領向台東市代天府文昌書院五文昌帝君祈福。

饒慶鈴在活動中擔任「智慧開竅官」，持文昌筆點考生天靈蓋，象徵開啟智慧；社會處副處長高忠雲持紅砂盤，社會處長陳淑蘭發放「應援文昌筆」祝 福考生們都能金榜題名。

社會處長陳淑蘭指出，台東縣社會工作從業人員有446人，社工師144人，，近5年社工師考試錄取率約18%，遠低於其他專業人員證照錄取率，要擠進窄門相當不容易，台東有許多是在職考生，要兼顧服務個案及自己家庭，還要準備考試，很辛苦，社會處因此舉辦考前衝刺班及祈福活動。

縣長饒慶鈴（中）帶考生祭拜文昌帝君，祈求金榜題名。記者羅紹平／翻攝
縣長饒慶鈴（中）帶考生祭拜文昌帝君，祈求金榜題名。記者羅紹平／翻攝

台東 饒慶鈴 社工

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